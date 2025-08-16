Triển lãm trực tuyến giới thiệu nhiều tài liệu lưu trữ, hình ảnh quý về hành trình gần 1 thế kỷ đấu tranh chống ách thực dân, giành độc lập dân tộc và 80 năm xây dựng đất nước. Nhiều tư liệu lần đầu tiên được công bố, với ba phần nội dung: Đêm đen, Việt Nam - một dân tộc kiên cường, 80 năm vang mãi khúc ca khải hoàn.

Triển lãm trực tuyến giới thiệu nhiều tài liệu lưu trữ quý.

Hình ảnh công nhân và nông dân lao động.

Hình ảnh người lao động hay còn gọi là cu-li thời thuộc địa.

Hình ảnh hành quyết và cầm tù những người nổi dậy sau vụ Hà thành đầu độc năm 1908.

Hình ảnh mừng miền Nam được giải phóng.

Hình ảnh tiếp quản Thủ đô.

Tại lễ công bố triển lãm trực tuyến, BTC ra mắt cuốn sách Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay. Sách tái hiện lịch sử hình thành, vai trò và giá trị của công trình kiến trúc đặc biệt bên Quảng trường Ba Đình – nơi chứng kiến nhiều dấu mốc trọng đại của dân tộc.

Tư liệu và hình ảnh trong sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về không gian vừa danh giá, vừa thiêng liêng này - từ dinh thự của Toàn quyền Đông Dương (1906) đến Phủ Chủ tịch ngày nay, nơi gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I bày tỏ: "Hôm nay, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên hội nhập và chuyển mình mạnh mẽ - chúng tôi, những người làm lưu trữ, mang trong mình một khát vọng: Khát vọng cống hiến cả trí tuệ, tâm sức và cả tình yêu để gìn giữ trọn vẹn ký ức của dân tộc và lan tỏa đến các thế hệ mai sau.

Chúng tôi hiểu rằng hòa bình không phải là sự tĩnh lặng bất biến. Hòa bình là một cây đại thụ, chỉ xanh tươi khi được vun đắp mỗi ngày, bằng sự đoàn kết, sáng tạo và kiên cường. Và trong câu chuyện ấy, lưu trữ chính là cuốn sổ ký ức chung, để mỗi người dân Việt Nam có thể mở ra, tìm thấy ở đó niềm tự hào, tìm thấy bài học và nguồn cảm hứng để bước tiếp".