PGS.TS Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cho biết, năm 2026, ĐH Quốc gia TPHCM chủ trương thống nhất triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp, trong đó kết quả Đánh giá năng lực đóng vai trò trụ cột. Mô hình này hướng đến giảm số lượng phương thức, hạn chế gây rối cho thí sinh và tạo sự đồng bộ trong đánh giá đầu vào.

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm 2025.

Phương thức tích hợp được thiết kế dựa trên ba nhóm tiêu chí: Kết quả thi tốt nghiệp THPT; Kết quả đánh giá năng lực; Quá trình học tập THPT.

Tỷ trọng giữa các tiêu chí được xác định bằng dữ liệu ba năm gần nhất, bảo đảm sự tương thích giữa đầu vào và chất lượng đào tạo. Điểm cộng được áp dụng cho học sinh có thành tích nổi trội ở các trường chuyên, năng khiếu nhưng phải tuân thủ các quy định chặt chẽ để bảo đảm công bằng. Các trường thành viên vẫn giữ quyền tự chủ triển khai chi tiết trong khuôn khổ khung chung của ĐH Quốc gia.

Năm 2026 cũng là giai đoạn ĐH Quốc gia TPHCM đẩy mạnh chuẩn hóa kỹ thuật xét tuyển, số hóa hồ sơ, đặc biệt ở nhóm ưu tiên xét tuyển. Đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ GD-ĐT và các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực trên cả nước, hướng tới xây dựng chuẩn chung về chất lượng đầu vào, chuẩn bị cho lộ trình thi trên máy tính từ năm 2027.

Năm 2025: 56,32% thí sinh nhập học trúng tuyển từ thi đánh giá năng lực

Năm 2025, toàn hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM có 24.549 thí sinh nhập học, đạt tỷ lệ 97,57%. Ba phương thức hiện hành - xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét bằng kết quả đánh giá năng lực và xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT giúp các trường linh hoạt phân bổ chỉ tiêu và tiếp cận đa dạng nguồn thí sinh.

Trong đó, phương thức đánh giá năng lực tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, chiếm 56,32% tổng số thí sinh nhập học, vượt kỳ vọng đặt ra. Phương thức xét bằng điểm thi THPT giảm theo đúng lộ trình nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng ở một số đơn vị có truyền thống tuyển sinh từ nguồn này.

Phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của ĐH Quốc gia TPHCM dành cho học sinh giỏi nhất tại các trường THPT cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh với 30.301 hồ sơ đăng ký, mở rộng phạm vi tiếp cận tại nhiều địa phương.

Công tác tuyển sinh năm 2025 cho thấy nỗ lực chuẩn hóa quy trình của các trường thành viên, đặc biệt trong việc áp dụng bảng quy đổi giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên, hệ thống vẫn đối mặt với thách thức: số lượng phương thức đa dạng, quy đổi chưa đồng nhất, hồ sơ ưu tiên phức tạp…