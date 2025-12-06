1. Trường Đại học Nha Trang

Năm 2026, Trường ĐH Nha Trang tuyển 3.800 chỉ tiêu cho 71 chương trình đào tạo. Trong đó, nhóm chương trình đào tạo đặc biệt là 13, gồm 6 chương trình đặt hàng từ doanh nghiệp; 7 chương trình đặc biệt (tiên tiến - chất lượng cao) và 58 chương trình đào tạo chuẩn.

Thí sinh có thể sử dụng một hoặc đồng thời các phương thức xét tuyển vào một ngành/chương trình đào tạo.

Trường ĐH Nha Trang áp dụng các phương thức tuyển sinh sau: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT; xét điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM và ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 (thang điểm lần lượt 1.200 và 150); xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Với hai phương thức xét điểm đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp, trường áp dụng điều kiện tiếng Anh cho một số ngành và quy đổi tương đương theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh có chứng chỉ IELTS được quy đổi sang điểm môn tiếng Anh khi xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đáng chú ý, các tổ hợp xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp gần như đều bắt buộc có môn Toán và Ngữ văn. Riêng với điều kiện tiếng Anh, trường sử dụng điểm học bạ môn tiếng Anh.

2. Trường Đại học Công Thương TPHCM

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TPHCM, cho hay năm 2026, Trường Đại học Công Thương TPHCM duy trì 5 phương thức xét tuyển gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét điểm học bạ 3 năm theo tổ hợp môn; xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM; xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của ĐH Sư phạm TPHCM kết hợp học bạ theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Theo ông Sơn, việc duy trì đa dạng phương thức xét tuyển là xu hướng phù hợp hiện nay, giúp mở rộng cơ hội cho thí sinh và giảm áp lực thi cử khi không phải phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất. "Phương thức tuyển sinh linh hoạt giúp nhà trường thích ứng với các thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực những năm tới", ông Sơn nói.

Đặc biệt, từ năm 2026, trường sẽ miễn 100% học phí toàn khóa và hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí cho thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng.

Học sinh TPHCM dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Nguyễn Huế

Từ năm 2028, Trường Đại học Công Thương TPHCM sẽ ngừng xét tuyển học bạ và chuyển sang phương thức đánh giá năng lực tổng hợp, kết hợp điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM, quy về một thang điểm với tỉ trọng khác nhau.

3. Trường Đại học Bách khoa TPHCM

PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa TPHCM, cho biết phương án tuyển sinh năm 2026 của trường cơ bản không thay đổi so với năm trước. Theo ông Thắng, phần lớn chỉ tiêu vẫn dành cho phương thức xét tuyển tổng hợp, dựa trên kết quả học tập (gồm học bạ, kỳ thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá năng lực), cùng thành tích học tập và các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật của thí sinh.

“Các điều chỉnh kỹ thuật liên quan đến quy đổi điểm hoặc trọng số, nếu có, sẽ được nhà trường thông báo sớm để thí sinh chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ”, PGS Bùi Hoài Thắng nói.

Hiện Trường Đại học Bách khoa TP.HCM áp dụng hai phương thức tuyển sinh chính: xét tuyển tổng hợp, chiếm 95-99% tổng chỉ tiêu, và xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển theo quy chế Bộ GD-ĐT, chiếm khoảng 1-5%.

Phương thức xét tuyển tổng hợp áp dụng cho các nhóm thí sinh: có hoặc không có điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM; tốt nghiệp THPT ở nước ngoài; sử dụng các chứng chỉ tuyển sinh quốc tế như SAT, ACT, IB, A-Level…; hoặc đăng ký chương trình chuyển tiếp quốc tế (Australia, Mỹ, New Zealand).

Điểm sàn nhận hồ sơ của phương thức xét tuyển tổng hợp là 50 điểm (thang 100). Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm ưu tiên (thang 100).

4. Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết từ năm 2026, trường không còn xét tuyển riêng lẻ từng phương thức mà sẽ áp dụng xét tuyển tổng hợp.

Theo đó, các kết quả học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực (ĐH Quốc gia TPHCM) sẽ được quy đổi về một thang điểm chung, với tỉ trọng khác nhau cho từng thành phần.

“Sau khi Bộ GD-ĐT có kế hoạch cụ thể, nhà trường sẽ xây dựng phương án tuyển sinh 2026 chi tiết, trong đó có cả cách xét tuyển cho thí sinh không tham dự kỳ thi đánh giá năng lực”, ông Nhân cho biết.

Hiện Đại học Công nghiệp TPHCM đang áp dụng 4 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp và xét điểm thi đánh giá năng lực. Khi phương án mới triển khai, việc xét tuyển độc lập từng phương thức sẽ chấm dứt.

5. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Năm 2026, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tuyển sinh 13 ngành. Trong đó, ngành Y khoa có hai chương trình đào tạo (Y khoa và Y khoa tăng cường tiếng Anh); ngành Điều dưỡng cũng có hai chương trình (Điều dưỡng và Điều dưỡng chuyên ngành Cấp cứu ngoài bệnh viện).

Trường dự kiến áp dụng ba phương thức xét tuyển: điểm thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng theo quy chế Bộ GD-ĐT và các phương thức khác.

Theo kế hoạch, các tổ hợp xét tuyển đều sử dụng thang điểm 30, không nhân hệ số và bắt buộc phải có môn Toán. Trường không áp dụng chênh lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp. Với các ngành xét tuyển có môn tiếng Anh trong tổ hợp, chỉ sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ.

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến tăng so với năm 2025 và sẽ được công bố trong đề án tuyển sinh năm 2026. Nhà trường lưu ý, các nội dung trên có thể điều chỉnh tùy theo điều kiện thực tế khi hoàn thiện thông tin tuyển sinh.

6. Trường Đại học Ngân hàng TPHCM

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM duy trì 4 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT; xét tuyển tổng hợp kết quả học tập và thành tích bậc THPT; xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT năm 2026; phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM dự kiến mở 3 ngành đào tạo mới gồm: Ngôn ngữ Trung Quốc, Bảo hiểm, Quản trị khách sạn - Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống.



