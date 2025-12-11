Nguyễn Minh Châu, học sinh lớp 12 tại Điện Biên, sau khi nghe tin Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ bỏ xét tổ hợp C00, nói “ba năm học bỗng chốc bị đảo lộn chỉ sau một thông báo”.

Theo đuổi tổ hợp C00 từ đầu năm lớp 10, Châu quyết tâm đăng ký thi vào ngành Tâm lý học của ngôi trường này. Nhưng khi nhà trường thông báo đây là một trong những ngành không còn xét tuyển bằng khối C00, nữ sinh cảm thấy buồn và bối rối.

“Hầu hết các bạn của em cũng lựa chọn khối C00 vì điều kiện học ngoại ngữ không được tốt như ở thành phố. Thế mạnh của em là Văn, Lịch sử, Địa lý, còn tiếng Anh chỉ ở mức trung bình”, Châu nói.

Khi các trường lần lượt bỏ xét khối C00, nữ sinh cảm thấy “mất đi cơ hội rõ rệt”. Một số thầy cô khuyên Châu và nhiều bạn trong lớp nên chuyển sang khối khác, nhưng ngành Châu mong muốn chủ yếu nhận khối D14 hoặc D15.

“Em bắt đầu tăng tốc học tiếng Anh từ đầu tháng, nhưng càng học càng thấy áp lực. Đôi khi em còn cảm thấy tủi thân vì phương án tuyển sinh thay đổi quá đột ngột. Giá như các trường thông báo sớm từ lớp 10-11, chúng em đã có thời gian chuẩn bị, chứ hiện tại chỉ còn 6 tháng sẽ rất căng thẳng. Nhưng nếu không chuyển khối, em chẳng còn cơ hội nào cả”, Châu nói.

Nhiều thí sinh chật vật tìm hướng đi mới khi các trường xóa bỏ nhiều tổ hợp truyền thống.

Cũng giống như Châu, Khương Duy (quê Sơn La) bất ngờ và lo sợ khi hay tin Học viện Biên phòng bỏ xét tuyển tổ hợp C00, A01. Vốn có học lực khá, Duy chọn tổ hợp C00 vì yêu thích môn Lịch sử và “học Toán, Lý, Hóa quá áp lực”.

Nhưng khi trường bất ngờ thay đổi tổ hợp, Duy cảm thấy bị động vì chỉ còn vài tháng nữa kỳ thi diễn ra.

“Thực ra năm ngoái, khi một số trường dự kiến bỏ tổ hợp C00, nhiều bạn đã có phương án dự phòng nhưng em lại quá chủ quan. Giờ đây, em cảm giác mình mất lợi thế hơn so với các bạn đã ôn tập từ sớm”, Duy nói.

Do thời gian gấp rút, Duy cấp tốc thay đổi lộ trình, quyết định học thêm Toán để chuyển sang tổ hợp C03 (Văn, Toán, Lịch sử), thi vào Học viện Biên phòng. Ngoài ra, vì tiếc công ôn luyện tổ hợp C00, Duy dự định sử dụng khối này để thi vào một trường sư phạm.

“Theo em, nếu các trường quyết định loại bỏ tổ hợp nào đó, nên có lộ trình ít nhất 2-3 năm hoặc mỗi năm giảm dần chỉ tiêu để thí sinh không bị động trong giai đoạn nước rút này", Duy nói.

Trong khi nhiều người bạn đang phải học thêm môn để mở rộng tổ hợp xét tuyển, Hoàng Mai Anh (Hà Nội) không cố “lao” vào tổ hợp mới. Nữ sinh chuyển hướng sang đăng ký vào các ngành tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực.

Mai Anh cho biết thời gian này sẽ tập trung ôn tập các kiến thức nền để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, nữ sinh vẫn học song song ba môn Văn, Lịch sử, Địa lý để đăng ký vào một số ngành có xét tuyển theo tổ hợp này.

“Em cũng không biết mình có kịp ôn luyện hay không, nhưng đây là lựa chọn ít áp lực nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Em chỉ mong các trường có thông báo về các tổ hợp sớm, ổn định phương án tuyển sinh để chúng em không bị rơi vào thế bị động”, Mai Anh nói.

Tính đến hiện tại, nhiều trường đại học đã thông báo điều chỉnh về tổ hợp xét tuyển. Chẳng hạn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo 15/30 ngành của trường này sẽ không xét tuyển bằng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), bao gồm nhiều ngành “hot” như: Báo chí, Đông phương học, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tâm lý học…

Ngoài ra, trường này không xét các tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), C04 (Toán, Ngữ văn, Địa lý), X78 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật).

Trường Sĩ quan Chính trị cũng thông báo dừng sử dụng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) và A00 (Toán, Lý, Hóa) trong mùa tuyển sinh năm 2026. Một trường quân đội khác là Học viện Biên phòng cũng điều chỉnh tổ hợp xét tuyển với lý do tương tự.

Trong khi đó, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), X26 (Toán, Anh, Tin) khi xét bằng điểm thi tốt nghiệp.

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho hay việc bỏ xét tuyển tổ hợp C00 ở loạt ngành đều nằm trong lộ trình tuyển sinh chung của nhà trường. Trong quá trình này, nhà trường đã cân nhắc đến những tác động đối với các thí sinh đang ôn luyện theo tổ hợp C00. Việc chốt danh sách tổ hợp và công bố vào tháng 12 nhằm giúp thí sinh vẫn có thêm thời gian ôn luyện, chuẩn bị.

