Theo đó, các phương thức tuyển sinh của Trường ĐH Công nghệ TPHCM năm 2026 gồm:

Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.

Xét kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT.

Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển.

Xét học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12.

Xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ THPT.

So với năm 2025, điểm mới trong phương án tuyển sinh năm nay là nhà trường bổ sung phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ THPT. Với phương thức này, điểm xét tuyển được tính theo công thức: (Điểm thi THPT + Điểm học bạ THPT)/2.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ TPHCM

Trong đó, điểm thi THPT là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (thang điểm 30), còn điểm học bạ THPT là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân 3. Việc bổ sung phương thức xét tuyển kết hợp được kỳ vọng giúp thí sinh giảm áp lực phụ thuộc vào duy nhất một kỳ thi, đồng thời phản ánh toàn diện hơn năng lực học tập trong suốt quá trình học phổ thông.

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục duy trì và mở rộng các kỳ thi đánh giá độc lập. Trường dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026 vào ngày 22/3, tạo thêm một kênh xét tuyển sớm cho thí sinh có nhu cầu đăng ký vào trường.

Đại diện Trường ĐH Công nghệ TPHCM cho biết, việc triển khai đồng thời nhiều phương thức xét tuyển nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh, tăng khả năng tiếp cận giáo dục đại học và đáp ứng yêu cầu đổi mới tuyển sinh theo định hướng của Bộ GD-ĐT. Nhà trường sẽ sớm công bố chi tiết phương án cụ thể, điểm sàn và điều kiện áp dụng cụ thể đối với từng ngành đào tạo trong thời gian tới.