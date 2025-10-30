Nói về việc thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông (GDPT) 2018, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, căn cứ hướng dẫn của Bộ, các địa phương đã tích cực tuyển dụng giáo viên và đạt kết quả nhất định. Cụ thể, từ năm 2022 đến 2025, các địa phương đã tuyển được 42.535 giáo viên phổ thông công lập.

Tính đến hết năm học 2024-2025, cả nước có 884.764 giáo viên phổ thông (tiểu học 408.875, cấp THCS 312.814, cấp THPT 163.075), tăng 13.396 giáo viên so với năm học bắt đầu triển khai Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 (2020-2021). Tỷ lệ đạt chuẩn được đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiểu học là 92%, cấp THCS là 95%. So với tháng 4/2020, tỷ lệ này tăng 29% ở tiểu học và 16% ở THCS.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Tuy nhiên, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cho rằng công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế.

Chẳng hạn, việc thiếu hụt giáo viên cục bộ ở một số môn học mới trong Chương trình GDPT 2018, nhất là giáo viên dạy các môn tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, đặc biệt tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Bộ GD-ĐT đánh giá, mức độ sẵn sàng và tinh thần vượt khó trong đổi mới của một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên còn hạn chế; chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục không đồng đều.

Bên cạnh đó, năng lực chuyển đổi số, quản trị và thích ứng với đổi mới giáo dục của một bộ phận giáo viên, cán bộ quản lý cũng còn hạn chế.

Bộ GD-ĐT nhìn nhận chính sách tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ chưa thực sự tạo được động lực mạnh mẽ; công tác thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao trong ngành giáo dục còn nhiều khó khăn.

Cùng với đó, công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ kế cận ở một số địa phương chưa gắn chặt với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển giáo dục. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền đô thị hai cấp, nhiều địa phương đang gặp khó khăn do thiếu đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục ở cấp xã, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, chỉ đạo và triển khai Chương trình GDPT 2018.

Ngoài ra, công tác quy hoạch, dự báo nhu cầu giáo viên từ cấp chiến lược đến các địa phương chưa sát, không theo kịp thực tế; biến động dân số, dịch chuyển lao động giữa các vùng miền với số lượng lớn và không có quy luật.

Bộ GD-ĐT cho rằng, việc thực hiện chủ trương tinh giản 10% biên chế trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp ở nhiều địa phương còn thực hiện một cách cơ học. Thậm chí, một số địa phương không tuyển dụng hết biên chế giáo viên được giao để thực hiện chủ trương tinh giản 10% biên chế.

“Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên có thể xuất phát từ tác động của các yếu tố kinh tế - xã hội, như sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp, hiện tượng di dân tự do dẫn đến mất cân đối về quy mô học sinh và cơ cấu đội ngũ giáo viên giữa các vùng. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do nguồn lực đầu tư cho giáo dục còn hạn chế; cơ cấu đào tạo sư phạm chưa thật sự gắn với nhu cầu sử dụng; quá trình phân cấp quản lý đội ngũ giữa Trung ương và địa phương vẫn còn điểm bất cập, đặc biệt là sự bỡ ngỡ, lúng túng ban đầu trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp ở các địa phương”, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đánh giá.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cho hay, thời gian qua, Bộ GD-ĐT đã tham mưu, ban hành nhiều chính sách mới nhằm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ. Tiêu biểu như: Chính sách phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Phụ cấp thâm niên, phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; điều chỉnh bảng lương và xếp hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, gắn với trình độ chuẩn được đào tạo, giúp tăng thu nhập và bảo đảm công bằng trong thăng tiến nghề nghiệp.

Cùng với đó, Bộ thực hiện các quy định mới về chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, khung vị trí việc làm và mô tả công việc cho các hạng chức danh nghề nghiệp. Qua đó công tác quản lý đội ngũ giáo viên ngày càng hoàn thiện, hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đội ngũ.

Ngoài ra, công tác tôn vinh và khen thưởng đội ngũ nhà giáo được triển khai nghiêm túc, kịp thời, công khai và đúng đối tượng; đặc biệt với giáo viên trực tiếp giảng dạy, có sáng kiến đổi mới, sáng tạo.

"Các chính sách này đã góp phần khích lệ tinh thần nghề nghiệp, giúp đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc ban hành Luật Nhà giáo sẽ là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp giáo dục Việt Nam, tạo hành lang pháp lý vững chắc để tôn vinh, bảo vệ người thầy, đồng thời mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ trong thời kỳ đổi mới căn bản, toàn diện và hội nhập quốc tế", Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục nhận định.