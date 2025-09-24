Theo thông tư, tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo gồm: Tiền lương tính theo hệ số lương (hoặc theo vị trí việc làm), phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có), các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của mỗi nhà giáo được tính để trả tiền lương dạy thêm giờ không quá 200 tiết. Trường hợp tổng số tiết dạy thêm trong một năm học vượt quá 200 tiết do môn học không thể bố trí đủ người dạy thì người đứng đầu cơ sở giáo dục phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền.

Tổng số tiết dạy thêm trong năm học của toàn bộ nhà giáo không được vượt quá mức tối đa mà cơ sở giáo dục được phép tổ chức. Nếu vượt quá do thiếu giáo viên ở một số môn, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền.

Các nhiệm vụ đã được trả thù lao hoặc phụ cấp sẽ không được quy đổi thành tiết dạy, cũng như không được dùng để giảm định mức tiết dạy nhằm tính tiền lương dạy thêm giờ, trừ khi pháp luật có quy định khác.

Thông tư mới quy định tổng số tiết dạy thêm trong một năm học đối với nhà giáo được xác định như sau:

Số tiết dạy thêm của nhà giáo/năm học = (Tổng số tiết dạy được tính thực tế/năm học) - (Định mức tiết dạy/năm học).

Trong đó:

- Tổng số tiết dạy được tính thực tế/năm học bao gồm: Số tiết đã dạy thực tế trong năm học; số tiết dạy được quy đổi/năm học theo quy định (nếu có); số tiết dạy được tính thêm/năm học theo quy định (nếu có); số tiết dạy được giảm/năm học theo quy định (nếu có); số tiết được tính vào định mức tiết dạy đủ theo quy định (nếu có).

Đối với nhà giáo được phân công dạy biệt phái hoặc liên trường, số tiết dạy được tính thực tế/năm học là tổng số tiết dạy được tính thực tế trong năm học ở tất cả các cơ sở giáo dục mà nhà giáo tham gia giảng dạy;

- Định mức tiết dạy/năm học của giáo viên mầm non = (Số giờ dạy định mức/ngày) x (Số ngày làm việc/tuần) x (Số tuần dạy trẻ/năm học);

- Định mức tiết dạy/năm học của nhà giáo các cơ sở giáo dục khác thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ làm việc của nhà giáo;

- Trường hợp chưa có quy định về định mức tiết dạy/năm học của nhà giáo thì người đứng đầu cơ sở quy định bằng văn bản sau khi thống nhất với tập thể nhà giáo, cán bộ quản lý của cơ sở.

Căn cứ vào tổng số tiết dạy thêm tối đa trong một năm học mà cơ sở giáo dục được thanh toán và số tiết dạy thêm của từng nhà giáo, người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định số tiết dạy thêm được chi trả cho từng nhà giáo, bảo đảm đúng nguyên tắc quy định.

Tiền lương dạy thêm giờ

Tiền lương 1 tiết dạy của nhà giáo được xác định như sau:

Tiền lương 1 tiết dạy thêm = Tiền lương 1 tiết dạy x 150%.

Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = Số tiết dạy thêm/năm học x Tiền lương 1 tiết dạy thêm.

Tiền lương làm thêm giờ của nhà giáo (thuộc danh sách trả lương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) khi tham gia hướng dẫn thực hành tại xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục công lập hoặc trên tàu huấn luyện sẽ được thực hiện theo quy định về tiền lương làm thêm giờ của pháp luật lao động.

Chi trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo công tác không đủ một năm học

Nhà giáo giảng dạy không đủ một năm học được hưởng tiền lương dạy thêm giờ tương ứng với thời gian công tác thực tế. Cụ thể:

Tổng số tiết dạy thêm trong một năm học đối với nhà giáo công tác không đủ một năm học như sau:

Số tiết dạy thêm của nhà giáo/năm học = (Tổng số tiết dạy trong thời gian công tác thực tế) - (Định mức tiết dạy/thời gian công tác thực tế).

Trong đó:

Tổng số tiết dạy trong thời gian công tác thực tế bao gồm: Số tiết đã dạy trong thời gian công tác thực tế; số tiết dạy được quy đổi trong thời gian công tác thực tế theo quy định (nếu có); số tiết dạy được tính thêm trong thời gian công tác thực tế theo quy định (nếu có); số tiết dạy được giảm trong thời gian công tác thực tế theo quy định (nếu có); số tiết dạy được tính vào số tiết dạy đủ trong thời gian công tác thực tế theo quy định (nếu có).

Đối với nhà giáo được phân công dạy biệt phái hoặc liên trường, số tiết dạy trong thời gian công tác thực tế là tổng số tiết dạy trong thời gian công tác thực tế ở tất cả các cơ sở giáo dục mà nhà giáo tham gia giảng dạy.

Tiền lương 1 tiết dạy thêm, tiền lương dạy thêm giờ/năm học đối với nhà giáo diện này như sau:

Tiền lương 1 tiết dạy thêm = Tiền lương 1 tiết dạy x 150%.

Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = Số tiết dạy thêm/năm học x Tiền lương 1 tiết dạy thêm.

Trường hợp nghỉ từ 3 ngày trở lên trong 1 tuần thì tuần đó không được tính vào số tuần thực dạy; trường hợp nghỉ dưới 3 ngày trong 1 tuần thì tuần đó được tính vào số tuần thực dạy.