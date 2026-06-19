Ông Alex Blum và Hank Stanton (ảnh trái), ông Alex Blum và Pete Stanton (ảnh phải). Ảnh: Andrea Ruskin/People

Alex Blum (hiện 71 tuổi) lớn lên tại khu Upper East Side, thành phố New York (Mỹ), biết mình được nhận nuôi vào những năm 1950. Ông lớn lên với cảm giác mình là người ngoài vì là con nuôi, cha mẹ sống rất lạnh lùng, ít tình cảm.

Ông cho biết từ nhỏ, bản thân không được hỏi nhiều về gia đình ruột thịt. Theo thời gian, câu chuyện về nguồn cội dần trở thành một khoảng trống trong ký ức. Mãi đến khi lập gia đình và có con, ông Blum mới bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc của mình.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2019, vài năm sau khi vợ đăng ký cho ông sử dụng dịch vụ xét nghiệm ADN 23andMe. Một ngày nọ, ông bất ngờ nhận được email từ một phụ nữ tên Brook.

Theo People, Brook vốn mua bộ xét nghiệm ADN cho chồng nhưng do Amazon giao nhầm nên cô có thêm một bộ và quyết định tự sử dụng. Kết quả khiến cô sửng sốt khi phát hiện có một người họ hàng chia sẻ hơn 20% ADN với mình. Người đó chính là ông Alex Blum.

"Nếu không có sai sót đó từ phía Amazon, thì tất cả những điều này đã không xảy ra", Brook chia sẻ.

Ông Alex Blum lúc còn bé và khi gặp 3 em trai. Ảnh: Alex Blum/People

Khi Brook liên lạc, ông Blum lần đầu tiên biết được ông có 3 người em trai lớn lên ở Connecticut, cách nhà ông chưa đầy một giờ lái xe. Khi đó, ông 64 tuổi.

"Cảm giác như tôi đã gỡ bỏ được chiếc ba lô nặng trên vai. Thật sự nhẹ nhõm. Giờ tôi biết mẹ tôi là ai, tôi biết cha tôi là ai, những người này là anh em của tôi", ông Blum chia sẻ.

Cha của Brook - ông Pete (hiện 67 tuổi) chính là em trai của ông Blum. Ngoài ra ông Hank (hiện 69 tuổi) và Bill (hiện 63), cũng là em trai của ông Blum. Họ cho biết trước đó mẹ từng kể về chuyện bà sinh một đứa bé nhưng sinh non và không thể sống sót.

Sau khi xác nhận mối quan hệ huyết thống, 4 anh em bắt đầu liên lạc, chia sẻ với nhau về cuộc sống và câu chuyện gia đình. Dù lớn lên ở những nơi không quá xa nhau, họ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nhau suốt nhiều năm.

Đến nay, cả bốn người đã nhiều lần gặp mặt trực tiếp và duy trì các cuộc gọi trực tuyến hàng tuần. Họ cũng ngạc nhiên khi nhận ra mình có nhiều điểm giống nhau về tính cách, giọng nói và cách giao tiếp.

"Anh ấy chẳng có vẻ gì là người ngoài cả", ông Bill nói.

Qua quá trình tìm hiểu, ông Pete biết được rằng năm xưa mẹ ruột buộc phải cho ông Blum làm con nuôi vì bà mang thai khi mới 20 tuổi và chưa kết hôn.

Ông Blum cho biết ông hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp những người từng được nhận làm con nuôi cũng như gia đình ruột thịt có thêm góc nhìn để thấu hiểu và chấp nhận hoàn cảnh, cảm xúc của nhau.

Dù không biết trọn vẹn câu chuyện của cha mẹ ruột hay cha mẹ nuôi, việc tìm lại được gia đình và hiểu rõ nguồn cội đã mang đến cho ông cảm giác đủ đầy, trọn vẹn hơn trong cuộc sống.