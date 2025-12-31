Một công dân phản ánh có nhu cầu nhận chuyển nhượng một lô đất ở tại khu dân cư thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (cũ). Lô đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), chủ đất trúng đấu giá từ UBND huyện trước đây.

Tuy nhiên, qua rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường trước đây cho biết do chưa hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng nên UBND tỉnh vẫn chưa giao đất cho UBND huyện thực hiện.

Công dân thắc mắc, việc cấp sổ đỏ trong khi chưa có quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền có đúng quy định Luật Đất đai hay không, và quyền lợi của người nhận chuyển nhượng có được bảo đảm?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung kiến nghị là vụ việc cụ thể, thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và nội dung phản ánh chưa nêu rõ thời điểm UBND huyện Hàm Thuận Bắc (cũ) bán đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy, Bộ không có cơ sở để trả lời cụ thể nhưng cung cấp một số thông tin về nguyên tắc.

Theo Bộ này, tại thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 119 Luật Đất đai năm 2013. Trong đó, điểm b khoản 1 Điều 119 đã quy định phải đáp ứng điều kiện đất đã được giải phóng mặt bằng.

Trình tự, thủ tục giao đất đã giải phóng mặt bằng thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP.

Theo quy định, sau khi người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao sổ; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, trường hợp công dân không đồng ý với kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thì có quyền khiếu nại, khởi kiện.