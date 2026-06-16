Trước đó, ông V. được phát hiện trong tình trạng hôn mê tại nhà vệ sinh, tím tái toàn thân, huyết áp không đo được và rơi vào ngừng tuần hoàn nguy kịch.

Người bệnh từng bị nhồi máu não để lại di chứng yếu nửa người phải, đồng thời có tiền sử ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim trên nền tổn thương hẹp tắc ba thân động mạch vành.

Ê-kíp trực cấp cứu đã ngay lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao, đặt nội khí quản, sốc điện 6 lần, đồng thời dùng thuốc vận mạch và hồi sức tích cực trong thời gian dài.

Sau hơn 2 tiếng, ông V. có mạch trở lại nhưng vẫn hôn mê sâu, phải thở máy và sử dụng nhiều thuốc trợ tim liều cao. Kết quả hội chẩn liên chuyên khoa xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp trên nền bệnh mạch vành hẹp tắc cả 3 thân động mạch nghiêm trọng, kèm theo đái tháo đường, suy thận mạn và tình trạng loét nhiễm trùng bàn chân đang tiến triển nặng.

Khi nhập Khoa Điều trị tích cực, người bệnh được ghi nhận có vết loét nhiễm trùng ở cả hai bàn chân, phân bố tại nhiều vị trí khác nhau. Một số vết loét ăn sâu lộ cơ, bề mặt phủ nhiều giả mạc, vùng mô xung quanh tím đen và thiểu dưỡng; vết lớn nhất kích thước khoảng 8×9cm ở bàn chân trái.

Ông V. được chẩn đoán loét bàn chân đái tháo đường mức độ nặng (Wagner IV), nguy cơ cao tổn thương mạch máu ngoại vi và nhiễm trùng lan rộng.

Mặc dù được điều trị tích cực bằng kháng sinh phổ mạnh, kiểm soát đường huyết, thay băng và cắt lọc tổ chức hoại tử, tình trạng nhiễm trùng và tim mạch của người bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Các xét nghiệm cho thấy bạch cầu, chỉ số viêm (CRP) tăng cao, đồng thời chỉ số men tim tăng mạnh, cảnh báo tình trạng thiếu máu và tổn thương cơ tim có xu hướng tiến triển nặng hơn.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp điển hình cho chuỗi biến chứng nguy hiểm của đái tháo đường kéo dài nhưng kiểm soát kém. Bệnh không chỉ gây tăng đường huyết mà còn âm thầm làm tổn thương mạch máu, thần kinh và tim mạch, dẫn tới loét bàn chân, nhiễm trùng nặng, nhồi máu cơ tim, thậm chí đe dọa tính mạng.

Những vết thương lâu lành, chảy dịch, đổi màu tím đen hoặc mất cảm giác ở bàn chân là dấu hiệu cảnh báo biến chứng nghiêm trọng, có nguy cơ hoại tử và cắt cụt chi nếu không được điều trị kịp thời.