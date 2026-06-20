Anh T.Đ.M (37 tuổi, Tây Mỗ, Hà Nội) bị sốt và có cơn co giật nên đến bệnh viện khám. Trong khi chờ khám, người đàn ông lại bất ngờ lên cơn co giật, mất ý thức và rơi vào tình trạng ngừng tim nguy kịch.

Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ đã phối hợp triển khai cấp cứu ngừng tuần hoàn, thực hiện hồi sinh tim phổi nâng cao và nhanh chóng chuyển người bệnh đến phòng chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Kết quả chụp mạch cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp kèm rối loạn nhịp tim ác tính và sốc tim nặng. Các bác sĩ lập tức cấy máy tạo nhịp tạm thời, đồng thời thiết lập hệ thống tim phổi nhân tạo VA ECMO ngay tại phòng DSA nhằm duy trì tuần hoàn và sự sống cho người bệnh.

Bác sĩ can thiệp gấp cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân vẫn hết sức nguy kịch. Ê-kíp điều trị quyết định duy trì hỗ trợ tuần hoàn bằng VA ECMO để giảm gánh nặng cho tim, tạo điều kiện cho cơ tim có thời gian hồi phục.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Quang Đăng, Khoa Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo nơi tiếp nhận anh M. cho biết, nếu không được triển khai VA ECMO kịp thời, tính mạng người bệnh có thể bị đe dọa nghiêm trọng.

Sau khi thiết lập VA ECMO thành công, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi và điều trị. Sau 60 giờ, người bệnh đã đủ điều kiện cai VA ECMO. Sau 72 giờ, bệnh nhân được rút ống nội khí quản.

Nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời, anh M. phục hồi tốt, các chức năng tim và phổi trở lại bình thường, xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

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