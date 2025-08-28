Da cá vốn được ưa chuộng vì chứa collagen và axit béo không bão hòa, giúp đẹp da và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đó cũng là nơi tích tụ nhiều chất ô nhiễm, đặc biệt là kim loại nặng như chì, thủy ngân. Điều này càng rõ ở các loài cá lớn sống ở vùng biển sâu, do chúng sống lâu và ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn, nên tích lũy nhiều chất độc hơn.
Đầu cá được nhiều người dùng để nấu canh vì ngọt béo. Nhưng khu vực quanh mang cá dễ tích tụ độc tố hoặc chứa ký sinh trùng. Nếu không làm sạch kỹ càng cá, nguy cơ ăn phải chất gây hại là rất cao.
Một số người có thói quen dùng nội tạng cá để nấu món ăn nhưng thực tế bộ phận này không mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng. Ngược lại, nội tạng cá dễ chứa độc tố, kim loại nặng và ký sinh trùng, gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu ăn thường xuyên.
Để giảm nguy cơ hấp thụ kim loại nặng khi ăn cá, chuyên gia Trương đưa ra 3 gợi ý quan trọng:
Loại bỏ da cá: Nghiên cứu cho thấy, nếu lột da cá hồi trước khi chiên có thể giảm tới 40% lượng kim loại nặng còn sót lại. Nếu lột da sau khi chiên, mức giảm chỉ khoảng 20%.
Chọn cá nhỏ: Nên ưu tiên những loài cá có kích thước nhỏ thường tích lũy ít kim loại nặng hơn so với cá lớn.
Chần sơ trước khi nấu: Trước khi nấu canh, trụng cá qua nước sôi sẽ giúp loại bỏ máu thừa, mùi tanh, tạp chất và giảm tồn dư kim loại nặng.
Như vậy, ăn cá vẫn mang lại nhiều lợi ích, nhưng cần lựa chọn và chế biến thông minh. Bằng cách tránh 3 bộ phận dễ tích tụ độc tố, ưu tiên cá nhỏ và áp dụng những mẹo chế biến trên, bạn vừa có thể tận hưởng hương vị thơm ngon của cá vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình.