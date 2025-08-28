Cá từ lâu được xem là nguồn thực phẩm bổ dưỡng, cung cấp nhiều protein chất lượng cao và các chất thiết yếu cho cơ thể. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, thường xuyên ăn các loại cá giàu omega-3 như cá thu, cá hồi có tác dụng bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Tuy nhiên, theo China Times, chuyên gia dinh dưỡng Trương Ngữ Hy (Trung Quốc) lưu ý, việc ăn cá cũng cần phải đúng cách nếu không có thể vô tình đưa vào cơ thể những độc tố nguy hiểm.

Theo bà Trương, 3 bộ phận của cá nên hạn chế hoặc tốt nhất không ăn gồm: Da, đầu và nội tạng cá. Đây là những nơi dễ tích tụ độc tố và kim loại nặng như chì, thủy ngân. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng khuyên mọi người nên chọn cá nhỏ thay vì cá lớn, đồng thời áp dụng một số cách chế biến giảm thiểu nguy cơ hấp thụ kim loại nặng.