Nhiều người duy trì thói quen uống trà mỗi ngày với mong muốn thư giãn và tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu uống trà sai cách, nguy cơ gây hại cho cơ thể sẽ tăng cao.

Đó là những hành động đi ngược nguyên tắc cơ bản khi thưởng trà, ví dụ như uống trà đặc khi bụng đói, dùng trà để uống thuốc hoặc uống nhiều trà trước giờ ngủ. Những việc này tưởng như vô hại nhưng tích tụ lâu dài có thể dẫn đến đau dạ dày, rối loạn giấc ngủ.

1. Uống trà đặc khi bụng đói

Theo Aboluowang, bác sĩ tiêu hóa cảnh báo, polyphenol và caffeine trong trà có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng tiết axit, gây cảm giác khó chịu, lâu dài dẫn đến viêm hoặc loét. Đặc biệt, trà xanh và trà Phổ Nhĩ sống có tính hàn, dễ gây tổn thương hơn nếu uống lúc đói.

Bạn không nên uống trà quá nóng, trước khi ngủ... Ảnh minh họa: Ban Mai

2. Uống thuốc với trà

Tanin trong trà làm giảm khả năng hấp thu của thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh và thuốc bổ sung sắt. Khi uống thuốc cùng trà, có thể tạo kết tủa trong dạ dày, không chỉ giảm hiệu quả điều trị mà còn tăng gánh nặng cho cơ thể.

3. Uống nhiều trà trước khi ngủ

Theo chuyên gia thần kinh, caffeine trong trà có tác dụng kích thích hệ thần kinh, khiến người uống dễ mất ngủ hoặc ngủ không sâu. Trà xanh và ô long có hàm lượng caffeine cao hơn hồng trà, nên cần hạn chế vào buổi tối.

4. Uống trà quá nóng

Thói quen uống trà khi còn rất nóng (trên 65 độ C) có thể gây bỏng niêm mạc thực quản. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng cảnh báo, duy trì thói quen uống đồ nóng ở mức này làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

5. Chỉ uống một loại trà quanh năm

Mỗi loại trà có đặc tính riêng: trà xanh tính hàn, hồng trà tính ấm. Nếu chỉ uống một loại lâu dài, cơ thể dễ mất cân bằng. Người thể hàn uống nhiều trà xanh có thể bị đau bụng, lạnh tay chân; người nóng trong uống nhiều hồng trà dễ bốc hỏa.

Cách uống trà an toàn

- Chọn loại trà phù hợp: Nên uống các loại trà đã lên men như hồng trà, trà Phổ Nhĩ chín hoặc bạch trà lâu năm, có tính ấm, tốt cho tiêu hóa.

- Không uống khi bụng đói: Nên ăn chút bánh hoặc các loại hạt trước khi uống trà để giảm kích thích dạ dày.

- Kiểm soát độ đậm và nhiệt độ: Không pha quá đặc để tránh nạp nhiều caffeine. Nhiệt độ nước nên khoảng 50 độ C, vừa đủ ấm, không gây bỏng miệng.

- Điều chỉnh thời điểm uống: Hạn chế uống trà sau 15h, đặc biệt với người nhạy cảm để tránh mất ngủ.

- Uống theo thể chất: Người dễ lạnh nên uống hồng trà, trà đen; người dễ nóng trong có thể dùng một chút trà xanh hoặc ô long thanh nhẹ.