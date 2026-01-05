Gần đây, tôi bị rụng nhiều tóc dù đã thử thay đổi một số loại dầu gội khác nhau. Tình trạng này khiến tôi rất căng thẳng vì mái tóc vốn đã thưa. Xin chuyên gia tư vấn cách giúp hạn chế và ngăn ngừa rụng tóc. Xin cảm ơn! (Lê Phương Anh, 33 tuổi, Hà Nội).

Bác sĩ Phạm Ánh Ngân - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Rụng tóc là tình trạng khá phổ biến ở cả nam và nữ, khiến tóc thưa mỏng, ảnh hưởng không nhỏ đến ngoại hình và tâm lý.

Nguyên nhân gây rụng tóc rất đa dạng, từ rối loạn nội tiết, yếu tố di truyền, căng thẳng kéo dài, thiếu hụt dinh dưỡng cho đến rối loạn miễn dịch hoặc viêm da đầu. Điểm chung của các nguyên nhân này là đều tác động tiêu cực đến chu kỳ phát triển của nang tóc.

Bên cạnh điều trị y tế khi cần thiết, việc chăm sóc tóc đúng cách và tận dụng những phương pháp đơn giản, phù hợp với thể trạng có thể giảm rụng tóc hiệu quả.

1. Gội đầu bằng thảo dược

Từ lâu, dân gian Việt Nam đã sử dụng các loại lá cây, thảo mộc để chăm sóc tóc.

Nghiên cứu của bác sĩ Jungtae Leem và cộng sự (2022) chỉ ra rằng nhiều vị thuốc y học cổ truyền có khả năng cải thiện quá trình chuyển hóa tế bào, tăng dinh dưỡng cho nang tóc và điều hòa hoạt động của tế bào gốc nang lông. Nhờ đó, tóc mọc chắc khỏe hơn và giảm gãy rụng.

Một số thảo dược thường được sử dụng để gội đầu hoặc dưỡng tóc gồm: cỏ mực (nhọ nồi), hà thủ ô, bồ kết, sả, vỏ bưởi… Những loại này giúp làm sạch da đầu, tăng lưu thông máu, nuôi dưỡng chân tóc và hạn chế tổn thương tế bào tóc.

Hà thủ ô có thể ngăn rụng tóc. Ảnh: Minh Huệ.

2. Chăm sóc tóc từ bên trong

Theo y học cổ truyền, tóc khỏe phụ thuộc nhiều vào tình trạng can huyết và thận tinh. Nguyên lý “can tàng huyết, thận tàng tinh, tinh huyết sinh tóc” cho thấy khi khí huyết đầy đủ, tóc sẽ đen mượt, chắc khỏe; ngược lại, tóc dễ khô, bạc sớm và rụng nhiều.

Nhiều vị thuốc có tác dụng bổ, dưỡng huyết, hoạt huyết thường được dùng để hỗ trợ ngăn rụng tóc như: hà thủ ô đỏ, sinh địa, đương quy, cỏ mực, hoàng kỳ, câu kỷ tử, xuyên khung, bạch thược, đan sâm, dâu tằm, vừng đen, trắc bá diệp…

Bên cạnh đó, các thực phẩm quen thuộc như mè đen, đậu đen, gạo lứt cũng được nhiều người bổ sung trong bữa ăn hằng ngày với mục đích cải thiện tình trạng rụng tóc. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng các thực phẩm với liều lượng hợp lý, tránh lạm dụng.

3. Xác định đúng nguyên nhân

Không phải mọi trường hợp rụng tóc đều có thể cải thiện bằng mẹo dân gian hay thảo dược. Với những người rụng tóc do rối loạn nội tiết (sau sinh, tiền mãn kinh, mãn kinh) hoặc do bệnh lý miễn dịch như rụng tóc từng mảng, việc tự ý sử dụng thảo dược có thể không mang lại hiệu quả, thậm chí làm chậm quá trình điều trị.

Trong những trường hợp này, người bệnh nên thăm khám để được bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ y học cổ truyền tư vấn, xác định chính xác nguyên nhân và phối hợp điều trị phù hợp giữa Đông - Tây y.