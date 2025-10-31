Miền Bắc đang bước vào giai đoạn giao mùa, khi những đợt gió lạnh đầu tiên xuất hiện, báo hiệu mùa đông sắp tới. Đây cũng là thời điểm nhiều chủ xe quan tâm hơn đến việc bảo dưỡng phương tiện, nhằm đảm bảo chiếc xe vận hành ổn định sau thời gian dài chịu nắng nóng và sẵn sàng cho những chuyến đi vào dịp cuối năm.

Nhiều chủ xe đưa xế cưng đi bảo dưỡng, sửa chữa vào dịp cuối năm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư ô tô Lê Hồng Đại - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô tô Đại Linh (Hà Nội) cho rằng, vào mùa lạnh, động cơ ô tô thường không phải căng sức làm việc như mùa nóng - khi nền nhiệt độ cao và hệ thống điều hoà hoạt động hết công suất, nhưng lại dễ gặp những bệnh đặc trưng do nhiệt độ xuống thấp.

"Đầu mùa lạnh như hiện nay là thời điểm “vàng” để kiểm tra toàn bộ hệ thống, giúp xe hoạt động trơn tru, tránh trục trặc khi thời tiết xuống thấp, đảm bảo vận hành ổn định cho những hành trình dài cuối năm", kỹ sư Đại nói.

Dưới đây là 5 bộ phận mà chủ xe cần chú ý kiểm tra, bảo dưỡng khi bắt đầu bước vào mùa lạnh:

1. Ắc quy

Kỹ sư Lê Hồng Đại cho rằng, thời tiết lạnh sẽ khiến phản ứng hóa học trong ắc quy chậm lại, làm giảm khả năng phát điện, dẫn đến xe có thể khó khởi động vào buổi sáng. Nếu bình đã "già", sử dụng dùng trên 3 năm, nguy cơ yếu điện, thậm chí “chết điện” giữa đường là điều rất dễ xảy ra.

Anh Đại đưa ra lời khuyên chủ xe nên mở nắp capo kiểm tra định kỳ bề mặt bên ngoài, kiểm tra điện áp và mức dung dịch của bình ắc quy, vệ sinh các đầu cực khỏi bụi bẩn, muối bám do quá trình phản ứng,... và nếu có dấu hiệu yếu điện thì nên thay sớm để tránh trường hợp bị nằm đường.

Ắc quy của một chiếc xe bị bám đầy muối axit vào đầu cực, khiến khả năng truyền điện bị suy giảm. Ảnh: Hoàng Hiệp

2. Lốp xe

Khi nhiệt độ xuống, áp suất lốp cũng giảm theo. Chỉ cần nhiệt độ giảm 10°C, áp suất có thể tụt khoảng 0,07-0,14 Bar, đủ khiến lốp bị non và mòn không đều. Do vậy, vào mùa đông, cần thường xuyên kiểm tra áp suất lốp để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, đường mùa lạnh thường trơn, dễ ẩm, nên lốp kém bám sẽ tăng nguy cơ trơn trượt, nhất là khi phanh. Chủ xe cũng nên kiểm tra tình trạng và độ sâu gai lốp và có phương án thay thế theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất. Nếu thường xuyên di chuyển ở khu vực nhiệt độ thấp và xuất hiện băng tuyết, có thể dùng loại lốp chuyên dụng để tăng độ bám đường.

3. Hệ thống làm mát

Nhiều người lầm tưởng trời lạnh thì không cần để ý đến nước làm mát, nhưng đây lại là bộ phận dễ gặp rắc rối. Khi dùng dung dịch làm mát không đúng loại, nước có thể bị đóng băng hoặc kết tủa vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống rất thấp gây tắc nghẽn két nước, thậm chí nứt vỏ máy.

Khi nhiệt độ xuống quá thấp, các loại dung dịch như nước làm mát có thể bị đóng băng, gây hư hại cho xe. Ảnh minh hoạ: Đinh Ngọc Quang

Chuyên gia cho rằng, chỉ cần kiểm tra mức nước làm mát, sử dụng đúng chủng loại và nếu thường xuyên di chuyển ở khu vực miền núi giá rét có thể sử dụng loại có tính năng chống đông. Công việc này đơn giản nhưng nếu bỏ qua, khi gặp ngày rét sâu, xe có thể ‘sốc nhiệt’, rất tốn kém khi sửa chữa.

4. Hệ thống điều hoà, máy sưởi

Khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, việc kiểm tra hệ thống điều hòa và máy sưởi trên ô tô là rất cần thiết. Nhiều người thường chỉ dùng điều hòa để làm mát, nhưng vào mùa đông, chức năng sưởi và hút ẩm lại đóng vai trò quan trọng giúp cân bằng nhiệt độ trong cabin.

Nếu hệ thống này hoạt động kém, luồng khí nóng yếu, quạt gió không ổn định hoặc các đường ống bị tắc nghẽn, kính lái rất dễ bị mờ do chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài xe, làm giảm tầm nhìn và gây nguy hiểm khi lái xe.

Do vậy, kiểm tra, vệ sinh dàn lạnh, dàn nóng, thay lọc gió điều hòa định kỳ sẽ giúp hệ thống hoạt động hiệu quả và an toàn hơn trong mùa lạnh.

Kính lái rất dễ bị hấp hơi vào mùa đông, khiến tầm nhìn bị giảm và gây nguy hiểm cho lái xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

5. Kính chắn gió và cần gạt nước

Vào sáng sớm mùa đông, hơi nước và sương mù dễ bám trên kính, gây mờ và khuất tầm nhìn. Cần gạt nước lại hay bị cứng, dính chặt vào kính khi trời lạnh, nếu bật gạt ngay có thể làm rách lưỡi hoặc xước mặt kính.

Chủ xe nên kiểm tra lưỡi gạt, thay mới nếu đã cũ hoặc chai cứng. Bên cạnh đó, nước rửa kính cũng nên dùng loại có chất chống đông để tránh bị đóng băng trong bình chứa hoặc trên mặt kính.

Theo kỹ sư Lê Hồng Đại, chỉ cần dành một chút thời gian để kiểm tra tổng thể – từ ắc quy, dầu máy, lốp, nước làm mát, kính chắn gió và hệ thống điều hoà là đã có thể yên tâm bước vào mùa lạnh. Việc bảo dưỡng sớm không chỉ giúp xe vận hành ổn định mà còn tiết kiệm chi phí đáng kể so với việc sửa chữa đột xuất.

