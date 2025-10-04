Không chỉ là phương tiện di chuyển, với nhiều người, chiếc xe còn giống như một “người bạn đồng hành”. Nhiều chủ xe cho rằng, việc đặt tên riêng cho "người bạn" của mình giúp họ thêm gắn bó, cảm thấy thú vị và lái xe cẩn trọng hơn.

Trang The Sun dẫn từ khảo sát trên hơn 2.000 chủ xe ở Vương quốc Anh của Kênh truyền hình U - nơi phát sóng nhiều chương trình về xe cộ, trong đó có series hút khách Bangers & Cash cho thấy, 51% người được hỏi cho biết họ thích đặt một cái tên nào đó cho xế cưng của mình.

Trong số đó, 26% đặt tên cho xe vì cảm thấy gắn bó tình cảm, 24% coi chiếc xe như một thành viên trong gia đình, trong khi 30% tin rằng chiếc xe có “cá tính riêng”.

Dữ liệu từ khảo sát cũng cho thấy: Baby, Beast và Bella là 3 cái tên được đặt nhiều nhất. Trong top 10 cái tên hay dùng còn có Betsy, Daisy, Betty, Bertie, Blue, Bandit và Jack.

Khách mời đặc biệt của chương trình - Derek Mathewson, nhận xét: "Với tôi, chiếc xe thực sự là một phần của gia đình. Tôi bất ngờ khi thấy một số cái tên trong danh sách và rất nhiều trong số đó bắt đầu bằng chữ B. Cá nhân tôi đặt tên cho xế cưng của mình là Betty và điều thú vị là có khá nhiều người cũng sử dụng cái tên này cho chiếc xe của mình”.

Dẫn chương trình của Kênh truyền hình U cho biết: “Sự gắn bó cảm xúc mà mọi người dành cho chiếc xe của mình là có thật và thường mạnh mẽ bất ngờ. Đó là lý do tại sao các chương trình như Bangers & Cash lại có sức ảnh hưởng, bởi chúng không chỉ tôn vinh động cơ mà còn cả những câu chuyện đằng sau mỗi chiếc xe”.

(Theo The Sun)

Bạn có góc nhìn thế nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!