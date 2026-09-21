Tuổi Tý: Quý nhân trợ giúp, tài lộc rộng mở Thời gian qua, người tuổi Tý có thể cảm thấy năng lực chưa được phát huy hết, nhiều việc tưởng chừng sắp thành công lại gặp trở ngại. Tuy nhiên, từ ngày 21-27/9, vận trình được cho là có sự khởi sắc rõ rệt, nhiều việc trở nên thuận lợi hơn, theo Sohu. Trong công việc, những dự án từng khiến bạn đau đầu có thể dần tìm được hướng giải quyết. Các mối hợp tác bị trì hoãn cũng có cơ hội được nối lại. Đây cũng là thời điểm vận quý nhân của người tuổi Tý được cho là khởi sắc. Có thể một người bạn cũ bất ngờ liên lạc hoặc trong một cuộc gặp gỡ, bạn tình cờ gặp được người mang đến cơ hội mới. Vì vậy, người tuổi Tý nên chủ động giao lưu, gặp gỡ bạn bè và mở rộng các mối quan hệ. Những cơ hội tưởng như tình cờ có thể xuất hiện từ những cuộc trò chuyện thường ngày. Đây cũng là đòn bẩy giúp bạn tìm được tình yêu của đời mình. Tài vận cũng có dấu hiệu tích cực. Thu nhập chính được duy trì ổn định, trong khi các khoản thu ngoài dự kiến có thể xuất hiện, chẳng hạn tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ một khoản đầu tư. Dù vậy, người tuổi Tý được khuyên nên giữ sự tỉnh táo, tránh chi tiêu quá tay khi tài chính có phần dư dả. Biết tích lũy và quản lý tiền bạc sẽ giúp tài lộc duy trì lâu dài.

Tuổi Tỵ: Trí tuệ phát huy, chuyện vui nối tiếp Từ ngày 21-27/9, người tuổi Tỵ được cho là bước vào giai đoạn thuận lợi. Vốn nổi tiếng là con giáp thông minh, cẩn trọng và có khả năng quan sát tốt, người tuổi Tỵ có thể tìm được cơ hội để phát huy năng lực sau khoảng thời gian cảm thấy chưa thật sự thuận lợi. Trong công việc, khả năng phán đoán và đưa ra quyết định được dự báo phát huy tốt. Những người đang phụ trách dự án có thể nhận được sự tin tưởng của cấp trên, trong khi sự phối hợp với đồng nghiệp cũng trở nên thuận lợi hơn. Nhờ vậy, tài lộc tăng cao. Nếu đang có ý định thay đổi công việc hoặc khởi nghiệp, người tuổi Tỵ có thể cân nhắc kỹ các cơ hội xuất hiện trong giai đoạn này. Tuy nhiên, mọi quyết định vẫn cần dựa trên điều kiện thực tế và sự chuẩn bị của mỗi người. Chuyện tình cảm và các mối quan hệ cũng có dấu hiệu khởi sắc. Người tuổi Tỵ vốn thường tạo cảm giác khá lạnh lùng nhưng lại giàu tình cảm. Tuần gần cuối tháng 9, người độc thân có thể có thêm cơ hội gặp gỡ người phù hợp. Người đã có đôi được dự báo tình cảm thêm gắn bó, thậm chí có thể đón nhận tin vui. Các mối quan hệ xã hội cũng được mở rộng. Việc chủ động giao lưu, kết nối với mọi người có thể mang đến thêm những mối quan hệ hữu ích trong công việc và cuộc sống.