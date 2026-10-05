Tuổi Sửu: Công việc thuận lợi, tiền bạc tích lũy, gia đình bình an Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với sự kiên trì và khả năng tích lũy. Bạn không quá quan tâm đến những thành quả đến nhanh mà thường chọn cách làm chắc chắn, từng bước xây dựng công việc, tài chính và các mối quan hệ. Từ ngày 5 đến 11/10, những nỗ lực âm thầm trước đây có thể bắt đầu mang lại kết quả rõ rệt. Trong công việc, kinh nghiệm trở thành lợi thế lớn của tuổi Sửu. Những vấn đề từng khiến bạn lúng túng nay có thể được giải quyết nhanh chóng nhờ những gì đã trải qua, theo Sohu. Người làm kỹ thuật, quản lý, kinh doanh, xây dựng hoặc các công việc cần duy trì khách hàng lâu dài càng dễ nhận thấy sự thay đổi. Khách hàng có xu hướng tin tưởng người làm việc chắc chắn, có trách nhiệm, trong khi cấp trên cũng có thể đánh giá cao năng lực đã được chứng minh qua thời gian. Tài lộc của tuổi Sửu có xu hướng tăng theo hướng ổn định. Thay vì bất ngờ nhận một khoản tiền lớn, bạn có thể có thêm dự án, khách hàng hoặc nguồn thu đều đặn. Những khoản thu tưởng nhỏ nhưng liên tục sẽ giúp tình hình tài chính dần vững vàng hơn. Ảnh minh họa: Sohu Đây cũng không phải thời điểm tuổi Sửu nên nóng lòng chạy theo người khác. Có thể bạn không kiếm tiền nhanh bằng một số người xung quanh, nhưng khả năng giữ tiền và xây dựng nguồn thu bền vững lại là lợi thế đáng kể. Chuyện tình cảm và gia đình cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Không khí trong nhà ổn định, người thân ít xảy ra mâu thuẫn sẽ giúp tuổi Sửu có thêm thời gian và tâm trí tập trung cho công việc. Với người độc thân, những mối quan hệ quen biết lâu ngày có thể mang đến cơ hội tình cảm bất ngờ. Người đã có gia đình nên dành thêm thời gian cho người thân, bởi sự bình yên trong gia đình chính là nguồn năng lượng giúp bạn tiến xa hơn.

Tuổi Mão: Quý nhân xuất hiện, tài lộc đến từ các mối quan hệ Với người tuổi Mão, vận may từ ngày 5-11/10 chủ yếu đến từ các mối quan hệ đã được vun đắp trong thời gian dài. Cách bạn đối xử với người khác, thái độ khi hợp tác và việc có giữ chữ tín hay không đều dần tạo nên uy tín cá nhân. Những điều này có thể không lập tức mang lại lợi ích, nhưng đến một thời điểm thích hợp, chúng trở thành “tài sản” quý giá. Trong công việc, tuổi Mão có khả năng gặp quý nhân hoặc nhận được cơ hội thông qua người quen. Một khách hàng cũ có thể quay lại, bạn bè giới thiệu công việc mới hoặc một người từng hợp tác chủ động tìm đến với một dự án phù hợp. Điều đáng chú ý là những cơ hội tốt trong giai đoạn này có thể không đến từ người xa lạ mà xuất phát từ chính những mối quan hệ quen thuộc. Có người đơn giản nghĩ rằng bạn phù hợp với một công việc nào đó và chủ động giới thiệu. Tài lộc của tuổi Mão cũng được hưởng lợi từ uy tín cá nhân. Những người làm dịch vụ, kinh doanh, bán hàng, tư vấn, thiết kế hoặc sáng tạo nội dung càng có khả năng nhận được kết quả tích cực. Một lần phục vụ tốt có thể mang đến khách hàng thứ hai, thứ ba. Một người hài lòng có thể giới thiệu thêm nhiều khách hàng mới. Nhờ vậy, nguồn thu của tuổi Mão có cơ hội trở nên ổn định hơn thay vì phụ thuộc vào những cơ hội nhất thời. Tuy nhiên, khi vận may đến, tuổi Mão không nên quá vội vàng hoặc biến các mối quan hệ thành những cuộc trao đổi nặng tính lợi ích. Sự chân thành và chừng mực vẫn là chìa khóa giúp bạn giữ được những mối quan hệ quý giá. Về tình duyên và cuộc sống, tuổi Mão cũng dễ cảm nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Khi gặp chuyện có người để tâm sự, lúc mệt có người hỏi han, khi đứng trước một cơ hội quan trọng có người đưa ra lời khuyên. Người độc thân có thể mở rộng mối quan hệ và gặp một người khiến bản thân cảm thấy thoải mái khi trò chuyện. Người đã có gia đình nên dành thời gian vun đắp sự gắn kết với bạn đời, bởi một mái ấm bình yên sẽ giúp bạn có thêm động lực phát triển sự nghiệp.