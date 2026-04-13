Gần đây, tôi thường xuyên thấy lưỡi có rêu trắng dày. Xin hỏi đây có phải là dấu hiệu hệ tiêu hóa đang gặp vấn đề không? Tôi cần điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt như thế nào để cải thiện tình trạng này? (Ngọc Lương - Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Trong y học cổ truyền, lưỡi được ví như “tấm gương” phản chiếu tình trạng sức khỏe, đặc biệt là chức năng của tỳ vị - cơ quan giữ vai trò trung tâm trong tiêu hóa và chuyển hóa dinh dưỡng. Khi cơ thể xuất hiện rối loạn, những thay đổi này thường biểu hiện khá rõ qua màu sắc, hình thái lưỡi và lớp rêu phủ bên trên.

Vì vậy, bạn quan sát lưỡi mỗi ngày, nhất là vào buổi sáng trước khi ăn uống, có thể giúp nhận biết sớm một số vấn đề sức khỏe. Dưới đây là ba dấu hiệu thường gặp trên lưỡi mà bạn không nên bỏ qua.

1. Rêu lưỡi trắng dày là tình trạng tích tụ ẩm thấp

Một lớp rêu trắng dày, thậm chí có cảm giác nhớt trên bề mặt lưỡi thường liên quan đến tình trạng tích tụ “ẩm thấp” trong cơ thể. Theo Đông y, khi chức năng vận hóa của tỳ suy giảm, nước và chất lỏng không được chuyển hóa hiệu quả sẽ ứ đọng lại, tạo thành đàm thấp.

Biểu hiện này thường đi kèm với các triệu chứng như đầy bụng, chậm tiêu, cơ thể nặng nề, uể oải. Nguyên nhân có thể đến từ chế độ ăn nhiều đồ ngọt, béo hoặc sinh hoạt thiếu điều độ.

Nhìn lưỡi có thể dự đoán một số dấu hiệu bệnh. Ảnh: Freepik.

Để cải thiện tình trạng, bạn nên điều chỉnh chế độ ăn theo hướng thanh đạm, hạn chế thực phẩm gây “ẩm” như đồ ngọt, sữa, đồ chiên rán. Đồng thời, bạn có thể bổ sung các thực phẩm hỗ trợ tiêu hóa và giảm ẩm như gừng, đậu ván trắng, hạt bo bo.

2. Lưỡi có vết hằn răng - dấu hiệu tỳ khí suy yếu

Khi quan sát thấy hai bên rìa lưỡi xuất hiện các vết hằn giống dấu răng, đây có thể là dấu hiệu của tình trạng “tỳ khí hư”, báo hiệu chức năng tiêu hóa và hấp thu đang suy yếu.

Trong trường hợp này, lưỡi thường to, bệu và kém săn chắc. Khi kích thước lưỡi tăng lên, ép vào răng nên để lại dấu vết rõ rệt. Người có biểu hiện này thường dễ mệt mỏi, ăn kém, tiêu hóa chậm, đôi khi kèm theo phù nhẹ.

Giải pháp là tăng cường các thực phẩm giúp bổ khí, kiện tỳ như củ mài, đậu, ngũ cốc nguyên hạt; đồng thời tránh làm việc quá sức, ngủ nghỉ không điều độ làm suy giảm năng lượng cơ thể.

3. Rêu lưỡi vàng khô, lưỡi đỏ do cơ thể “nhiệt”

Nếu lưỡi có màu đỏ, kèm lớp rêu vàng khô, đây là dấu hiệu điển hình của tình trạng “nhiệt” do liên quan đến dạ dày hoạt động quá mức hoặc chế độ ăn nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ.

Tình trạng này khiến dịch cơ thể bị hao tổn, dẫn đến khô miệng, khát nước, hôi miệng hoặc táo bón. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa đang bị quá tải.

Để cải thiện, bạn cần điều chỉnh chế độ ăn uống, hạn chế rượu bia, đồ cay nóng, nên tăng cường thực phẩm có tính mát và bổ sung nước như lê, mía, nha đam hoặc rau xanh.

Lưỡi không chỉ là cơ quan vị giác mà còn là “bản đồ sức khỏe” phản ánh tình trạng bên trong cơ thể. Những thay đổi nhỏ như rêu lưỡi dày, lưỡi hằn răng hay đổi màu có thể là tín hiệu sớm của rối loạn tiêu hóa.

