Trao đổi với báo VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 cho biết, trong kho tàng y học cổ truyền phương Đông, thịt ngựa không chỉ dùng để ăn hằng ngày mà còn được xem như vị thuốc hỗ trợ sức khỏe.

Theo các tài liệu của y học hiện đại, thịt ngựa có hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu sắt và khả năng hỗ trợ tim mạch, phục hồi thể lực. Đây được xem là lựa chọn thay thế lành mạnh cho thịt bò ở những đối tượng phù hợp.

Các y thư cổ như Bản thảo cương mục hay Nam dược thần hiệu của Tuệ Tĩnh đã ghi chép khá rõ về đặc tính, công dụng cũng như cách sử dụng loại thực phẩm này.

Thịt ngựa tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Theo y học cổ truyền, mỗi phần thịt và xương ngựa đều có tính chất và công dụng khác nhau:

Thịt ngựa (mã nhục) có vị ngọt, hơi chua, tính hàn. Đây là điểm khác biệt lớn so với thịt bò hay thịt chó vốn có tính ôn, nóng. Nhờ tính mát, thịt ngựa có tác dụng thanh nhiệt, làm dịu cơ thể, thích hợp với người bị nóng trong. Thịt ngựa chủ yếu quy vào hai kinh can và tỳ.

Xương ngựa (mã cốt) lại có tính ôn, quy vào tạng thận. Vì vậy, cao xương ngựa thường được sử dụng để mạnh gân cốt, hỗ trợ điều trị phong thấp, đau nhức xương khớp.

Những công dụng nổi bật của thịt ngựa

Theo y lý cổ truyền, thịt ngựa được sử dụng trong nhiều trường hợp nhằm bồi bổ và hỗ trợ điều trị:

- Hỗ trợ chứng “cốt nuy”: Thịt ngựa được dùng cho người bị tai biến nằm lâu ngày dẫn đến teo cơ, yếu chi hoặc trẻ em chậm biết đi, còi xương.

- Bổ khí huyết, phục hồi thể lực: Thịt ngựa phù hợp với phụ nữ sau sinh bị huyết hư, da xanh xao, mệt mỏi hoặc người mới ốm dậy cần hồi phục nguyên khí.

Hỗ trợ làm lành vết thương: Nhờ tính hàn và khả năng sinh cơ, thịt ngựa được người xưa dùng để hỗ trợ các vết lở loét, tổn thương lâu ngày khó liền da.

Dù có nhiều lợi ích, thịt ngựa không phải thực phẩm có thể dùng tùy tiện. Theo bác sĩ Vũ, thịt ngựa có nguy cơ tồn dư thuốc thú y. Vì vậy người dân không nên sử dụng thịt ngựa đua, ngựa kéo hoặc ngựa thồ hàng. Những con ngựa này thường được dùng thuốc giảm đau, chống viêm, điển hình là phenylbutazone - hoạt chất không được phép tồn dư trong thực phẩm do nguy cơ gây tổn hại tủy xương và hệ tạo máu. Bạn chỉ nên sử dụng thịt ngựa được nuôi chuyên để lấy thịt, có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm soát thú y.

Ngựa có thể mang một số loại ký sinh trùng như giun xoắn. Vì vậy, người dân không nên ăn thịt ngựa tái, sống hoặc chế biến kiểu tái chanh nếu không đảm bảo kiểm dịch an toàn.

Thịt ngựa có hàm lượng chất béo thấp hơn thịt bò và vẫn là thịt đỏ, chứa lượng purin tương đối cao. Người đang trong giai đoạn gout cấp hoặc có acid uric máu cao nên hạn chế ăn loại thịt này để tránh làm bệnh nặng hơn.

Bác sĩ Vũ lưu ý thêm, khi chế biến, người dân nên nấu thịt ngựa cùng gừng hoặc tỏi nhằm cân bằng tính mát, làm ấm tỳ vị và hỗ trợ tiêu hóa. Bạn không nên nấu quá lâu hoặc đun ở lửa quá lớn vì dễ làm thịt khô, dai và mất vị ngọt tự nhiên. Các phương pháp chế biến nhẹ như hầm, nấu cháo hoặc hấp chín kỹ được khuyến khích.

Vì sao lươn là khắc tinh số 1 của thịt bò? Lươn và thịt bò đều là hai thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng nếu ăn chung có thể gây hại cho sức khỏe.

Thịt chim bồ câu được coi là thượng phẩm nhưng ai không nên ăn? Người xưa coi chim bồ câu là thượng phẩm tác dụng chẳng kém nhân sâm, đưa vào danh sách các món ăn bồi bổ sức khỏe.