Ngày 12/1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai thành công ca lấy, ghép đa tạng từ một người hiến chết não là nữ nhân viên y tế.

Người hiến 46 tuổi, được chẩn đoán chết não do đột quỵ chảy máu não. Gia đình đã quyết định hiến tạng của bệnh nhân nhằm mang lại cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ đợi.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiến hành ghép gan. Ảnh: BVCC

10h sáng cùng ngày, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hội chẩn chuyên môn kéo dài gần hai giờ với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài bệnh viện. Cuộc hội chẩn do Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện, chủ trì, nhằm đánh giá toàn diện tình trạng người hiến cũng như khả năng tiếp nhận của các bệnh nhân được chỉ định ghép.

Sau đó, Trung tâm Ghép tạng đã phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn thống nhất phương án tiếp nhận, lấy, ghép và điều phối đa tạng, bảo đảm toàn bộ quá trình hiến - ghép được triển khai theo đúng quy trình, an toàn và hiệu quả.

Trong ca phẫu thuật này, gan được ghép cho một bệnh nhân nam 36 tuổi. Hai quả thận được ghép cho một bệnh nhân nữ 37 tuổi và một bệnh nhân nam 47 tuổi. Hai giác mạc được điều phối tới Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ ánh sáng.

Hiện các kíp chuyên môn của bệnh viện vẫn tiếp tục theo dõi sát tình trạng người bệnh sau ghép, chăm sóc hậu phẫu và hoàn thiện các khâu chuyên môn sau ghép.