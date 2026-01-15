Theo China Times, nữ bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong đêm. Giáo sư, bác sĩ Hứa Bỉnh Nghị, chuyên khoa gan - mật - tiêu hóa, cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng men amylase trong máu tăng rất cao, dấu hiệu điển hình của viêm tụy cấp. Sáng hôm sau, tình trạng của cô xấu đi nhanh chóng: Thở gấp, chức năng thận suy giảm, buộc phải chuyển vào khoa hồi sức tích cực.

Trước đó, người bệnh cho biết không uống rượu, không có tiền sử sỏi mật - hai nguyên nhân thường gặp gây viêm tụy cấp. Tuy nhiên, cô thừa nhận mình bị triglycerid (một loại chất béo) trong máu cao từ nhiều năm trước, từng dùng thuốc điều trị nhưng sau đó tự ý ngừng.

Ăn uống quá độ gây ra nhiều hệ lụy với sức khỏe. Ảnh minh họa: Ban Mai

Kết quả xét nghiệm triglycerid trong máu của người bệnh ghi nhận chỉ số này vượt quá 4.000 mg/dL, trong khi mức bình thường là dưới 150 mg/dL - cao gần gấp 30 lần. Bệnh nhân phải đặt nội khí quản, sử dụng máy thở. Sang ngày thứ hai, cô rơi vào tình trạng sốc. Dù được đội ngũ y tế nỗ lực cứu chữa, cô vẫn không qua khỏi.

Giáo sư Hứa cho biết, những người có triglycerid máu trên 1.000 mg/dL thuộc nhóm nguy cơ rất cao bị viêm tụy cấp. Trường hợp này đặc biệt nguy hiểm vì bệnh nhân vừa ăn một bữa thịnh soạn với nhiều thực phẩm giàu chất béo, khiến triglycerid trong máu tăng đột ngột. Khi đó, các enzyme lipase trong các vi mạch của tuyến tụy sẽ phân giải triglycerid và sinh ra các axit béo tự do có độc tính, trực tiếp gây tổn thương mô tụy và khởi phát viêm tụy cấp.

Viêm tụy cấp là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao. Trong những trường hợp nặng, bệnh có thể dẫn đến hoại tử tụy hoặc suy đa cơ quan chỉ trong vài ngày. Ngoài ra, tình trạng triglycerid cao kéo dài còn làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và gan nhiễm mỡ.

Theo bác sĩ Hứa, để kiểm soát triglycerid, việc đầu tiên là giữ cân nặng ở mức khỏe mạnh. Các nghiên cứu cho thấy chỉ cần giảm từ 5-10% trọng lượng cơ thể cũng có khả năng giảm khoảng 20% triglycerid trong máu. Bên cạnh đó, duy trì vận động đều đặn và tuân thủ điều trị bằng thuốc là những yếu tố quan trọng.

Bệnh nhân cao khoảng 1,6m, nặng hơn 80kg. Dù còn trẻ, cô đã phải ra đi vì xem nhẹ tình trạng mỡ máu cao và tự ý ngừng điều trị. Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện triglycerid trong máu vượt quá 500 mg/dL, người bệnh cần nhanh chóng đi khám và điều trị bằng thuốc theo chỉ định. Việc ngừng thuốc không có chỉ định y tế có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.