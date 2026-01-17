Khi thời tiết chuyển lạnh, làn da phải đối mặt với sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ và độ ẩm. Bác sĩ Vũ Thị Mai Huyền, Khoa Dị ứng, Trung tâm Da liễu - Dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết, chính những yếu tố này khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu. Nếu không chăm sóc đúng cách, da rất dễ rơi vào tình trạng khô ráp, nứt nẻ và bùng phát nhiều bệnh lý da liễu.

Ghi nhận tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Da liễu Trung ương những ngày gần đây cho thấy số bệnh nhân đến khám vì khô da, nứt nẻ tay chân và viêm da cơ địa tăng rõ rệt. Nhiều người trong số đó phải chịu đựng cảm giác ngứa rát, bong tróc thậm chí kèm bội nhiễm kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Theo bác sĩ Huyền, nguyên nhân chính của tình trạng khô da vào mùa lạnh là không khí thiếu ẩm khiến các tuyến bã nhờn và tuyến mồ hôi hoạt động kém, làm giảm các yếu tố giữ ẩm tự nhiên của da. Biểu hiện thường gặp là da trở nên thô ráp, mất độ bóng, sờ vào thấy sần sùi. Sau khi tắm, nhiều người có cảm giác căng rát, châm chích, thậm chí ngứa dữ dội.

Bác sĩ Dương Thị Lan, Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám cho bệnh nhân viêm da kích ứng do thời tiết. Ảnh: N. Huyền

Nứt nẻ tay chân và viêm quanh móng cũng là tình trạng rất phổ biến trong mùa đông. Lớp sừng ở gót chân, lòng bàn tay dày lên do thời tiết lạnh khô, mất tính đàn hồi. Khi vận động hoặc đi lại, lớp sừng này dễ nứt toác, tạo thành các vết nứt sâu, gây đau đớn và chảy máu.

Viêm da cơ địa là bệnh lý mạn tính thường bùng phát mạnh vào mùa lạnh. Hàng rào bảo vệ da vốn đã yếu lại tiếp xúc với không khí khô lạnh khiến da mất nước nhanh, gây ngứa dữ dội. Người bệnh xuất hiện các mảng da đỏ, mụn nước, dày sừng (da dày, hằn như cổ trâu) do gãi nhiều, thường gặp ở nếp gấp khuỷu tay, khoeo chân, cổ và mặt.

Trong khi đó, bác sĩ Dương Thị Lan, Phó trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cảnh báo một thói quen rất phổ biến của người bệnh là tắm lá khi bị ngứa.

“Nhiều người nghĩ lá trầu không, lá khế giúp đỡ ngứa nhưng thực tế các loại lá này dễ gây viêm da tiếp xúc kích ứng, khiến da đỏ rát, bệnh nặng thêm chứ không hề khỏi. Bởi với làn da khô bệnh lý hay viêm da cơ địa, việc quan trọng nhất là dùng sữa tắm phù hợp và bôi kem dưỡng ẩm, chứ không phải “chữa mẹo”, bác sĩ Lan nhấn mạnh.

Để bảo vệ làn da trong mùa đông, bác sĩ Huyền khuyến cáo người dân tuân thủ nguyên tắc 3 đúng, 2 đủ.

3 đúng gồm: Tắm đúng (không tắm nước quá nóng, thời gian không quá 10 phút); dùng xà phòng đúng (chọn sữa tắm dịu nhẹ, pH cân bằng, có thành phần dưỡng ẩm như glycerin, vitamin E); và bôi kem dưỡng ẩm đúng, đặc biệt là trong vòng 3-5 phút sau khi tắm khi da còn ẩm, ít nhất 2 lần mỗi ngày.

2 đủ là uống đủ nước (1,5-2 lít/ngày, bổ sung trái cây giàu vitamin C, E) và giữ ấm đủ, ưu tiên quần áo cotton mềm mại tiếp xúc với da, tránh mặc len, dạ trực tiếp gây kích ứng.