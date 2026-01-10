Có những người suốt cả mùa đông luôn trong trạng thái lạnh, các đầu ngón tay buốt giá, bàn chân tê cóng ngay cả khi mặc nhiều lớp quần áo dày vẫn khó cảm thấy ấm lên. Theo các chuyên gia, tình trạng này không chỉ đơn thuần do nhạy cảm với thời tiết lạnh mà trong một số trường hợp còn liên quan đến khả năng giữ nhiệt của cơ thể suy giảm hoặc lưu thông máu ngoại vi kém.

Do nguyên nhân gây cảm giác lạnh khác nhau ở mỗi người, các chuyên gia y tế cho rằng việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt để làm ấm cơ thể từ bên trong rất quan trọng. Trong đó, lựa chọn loại trà mùa đông phù hợp với từng triệu chứng cụ thể có thể cải thiện rõ rệt tình trạng và mang lại sự dễ chịu cho cơ thể.

Trà gừng thích hợp với người hay bị lạnh tay chân. Ảnh: Ban Mai

Theo Korea Times, với những người thường xuyên bị lạnh tay chân, trà gừng được xem là lựa chọn phù hợp. Gừng chứa các hoạt chất có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu ngoại vi, từ đó giúp làm ấm cơ thể. Việc thêm một lượng nhỏ mật ong có thể giúp trà dễ uống hơn mà vẫn giữ được tác dụng làm ấm. Ngoài ra, trà gừng còn giúp thư giãn các cơ đang căng cứng, điều thường xảy ra khi cơ thể tiếp xúc với thời tiết lạnh. Tuy nhiên, những người có dạ dày nhạy cảm hoặc bị trào ngược dạ dày nên cẩn trọng với lượng trà gừng sử dụng.

Đối với những người hay bị lạnh bàn chân, đặc biệt là những người phải ngồi lâu hoặc chủ yếu cảm thấy lạnh ở phần thân dưới, các chuyên gia khuyên chọn trà quế. Quế được sử dụng để hỗ trợ lưu thông máu và giữ ấm cơ thể. Uống trà quế sau bữa ăn cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, do một số loại quế có chứa hợp chất có thể gây ảnh hưởng nếu dùng quá nhiều, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên uống ở mức vừa phải, khoảng một đến hai tách mỗi ngày.

Khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng cảm lạnh nhẹ hoặc cảm giác mệt mỏi, trà thanh yên có thể mang lại hiệu quả. Loại quả này giàu vitamin C, hỗ trợ hệ miễn dịch và làm tăng nhẹ nhiệt độ cơ thể mà không gây kích ứng. Tuy vậy, các sản phẩm thanh yên chế biến sẵn thường chứa nhiều đường, vì vậy cần hạn chế lượng sử dụng, đặc biệt vào buổi tối.

Với những người thường xuyên cảm thấy lạnh toàn thân hoặc có hệ tiêu hóa yếu, trà phổ nhĩ được đánh giá là phù hợp. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, nhờ quá trình lên men, loại trà trên có tính ấm, dễ tiêu hóa và ít gây áp lực cho dạ dày. Khi uống nóng, trà phổ nhĩ hỗ trợ lưu thông bên trong cơ thể. Hàm lượng chất kích thích trong loại trà này thấp hơn cà phê, nên có thể uống vào buổi tối dù những người nhạy cảm vẫn cần lưu ý.

Trà đen có thể cải thiện cảm giác ớn lạnh vào buổi sáng. Các hợp chất tự nhiên trong trà đen hỗ trợ lưu thông máu và giúp cơ thể duy trì độ ấm khi bắt đầu ngày mới, đặc biệt trong môi trường làm việc có sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ trong nhà và ngoài trời. Khi pha với sữa, trà đen còn tạo cảm giác no và hạn chế ăn vặt không cần thiết. Tuy nhiên, uống quá muộn vào buổi chiều có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Khi cơ thể căng thẳng và mệt mỏi, trà hồng táo khô là một lựa chọn giúp thư giãn. Hồng táo khô vốn được sử dụng để hỗ trợ tinh thần và có tác dụng giữ ấm nhẹ, giúp cơ thể duy trì nhiệt lâu hơn. Loại trà này đặc biệt phù hợp với những người chịu căng thẳng kéo dài. Đun táo cùng một lượng nhỏ gừng có thể tăng hiệu quả làm ấm và hỗ trợ chống oxy hóa song những người cần kiểm soát lượng đường nên chú ý đến liều lượng sử dụng.