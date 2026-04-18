Tác phẩm Tây du ký (1986) đã trở thành ký ức đẹp với nhiều thế hệ khán giả châu Á. Tuy nhiên, không ít người từng đặt câu hỏi vì sao hình tượng Đường Tăng khi thì thư sinh, khi lại có sự khác biệt về phong thái. Thực tế, vai diễn này được thể hiện bởi 3 diễn viên gồm Uông Việt, Từ Thiếu Hoa và Trì Trọng Thụy.

Uông Việt: Đường Tăng đầu tiên trên màn ảnh

Uông Việt sinh năm 1959 là người đầu tiên đảm nhận vai Đường Tăng trong những tập mở đầu của Tây du ký. Ông được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên Trung Quốc thập niên 1980.

Đường Tăng đầu tiên do Uông Việt thủ vai.

Tốt nghiệp Học viện Kịch Thượng Hải, Uông Việt bắt đầu sự nghiệp từ cuối thập niên 1970, chủ yếu tham gia các vai chính diện mang phong thái trí thức. Khi được đạo diễn Dương Khiết tuyển chọn cho Tây du ký, ông đáp ứng tiêu chí khắt khe với ngoại hình thanh tú và khí chất từ bi.

Trong những tập đầu, Uông Việt để lại dấu ấn với phong thái trang nghiêm và giọng nói điềm đạm. Để nhập vai, ông từng trải nghiệm đời sống tu hành tại chùa Pháp Nguyên, ăn chay và sinh hoạt như một nhà sư. Tuy nhiên, sau khoảng 10 ngày, Uông Việt không thể thích nghi với điều kiện khắc nghiệt, từ sinh hoạt đơn giản đến việc thiếu tiện nghi cơ bản.

Trước lịch quay kéo dài, thù lao thấp và lo ngại bị đóng khung vai diễn, ông quyết định rời đoàn phim để tìm hướng đi khác. Sau này, Uông Việt chuyển hướng sang giảng dạy, trở thành phó giáo sư tại Học viện Hý khúc Trung Quốc.

Uông Việt hiện là phó giáo sư, tham gia đào tạo nhiều thế hệ học trò.

Từ Thiếu Hoa: Đường Tăng thư sinh nhất

Sau khi Uông Việt rời đi, Từ Thiếu Hoa khi đó là nghệ sĩ kịch nói tại Sơn Đông được đạo diễn Dương Khiết lựa chọn thay thế.

Tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải, ông từng tham gia một số vai nhỏ trong phim cổ trang và sân khấu địa phương. Với ngoại hình thư sinh và ánh mắt hiền từ, Từ Thiếu Hoa nhanh chóng phù hợp với hình tượng Đường Tăng.

Từ Thiếu Hoa gây ấn tượng với ngoại hình thư sinh, nho nhã.

Khi khoác lên trang phục tu hành, ông mang đến một hình ảnh Đường Tăng thư sinh và gần gũi. Tuy nhiên, Từ Thiếu Hoa cũng không thể gắn bó trọn vẹn với dự án do nhiều nguyên nhân như lịch trình cá nhân, học tập và vấn đề cát-xê.

Sau khi rời Tây du ký, ông tiếp tục tham gia một số phim cổ trang như Trương Tam Phong, Phật tại tâm, Võ Tắc Thiên truyền kỳ…

Về sau, sự nghiệp của ông dần chững lại. Từ Thiếu Hoa chủ yếu biểu diễn tại các sân khấu nhỏ, tham gia sự kiện địa phương và các chương trình giao lưu để duy trì nguồn thu nhập hạn chế.

Ông ít xuất hiện trên truyền thông và không còn giữ vị thế ngôi sao như thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn gắn bó với nghề diễn và thỉnh thoảng tham gia các chương trình hoài niệm về bộ phim.

Trì Trọng Thụy: Đường Tăng chuẩn mực nhất

Người hoàn thiện hình tượng Đường Tăng trong Tây du ký là Trì Trọng Thụy. Sinh năm 1952 trong gia đình có truyền thống năm đời theo nghệ thuật Kinh kịch, ông tốt nghiệp Học viện Kịch Thượng Hải năm 1981.

Sau khi 2 diễn viên trước lần lượt rời đi, Trì Trọng Thụy được đạo diễn Dương Khiết lựa chọn sau một lần gặp gỡ tình cờ. Ông nhanh chóng được đánh giá là “Đường Tăng chuẩn mực nhất”, theo sát toàn bộ phần còn lại của bộ phim và trở thành hình ảnh gắn liền với phiên bản hoàn chỉnh phát sóng năm 1986.

Trì Trọng Thụy góp phần hoàn thiện trọn vẹn tác phẩm.

Sau thành công của tác phẩm, Trì Trọng Thụy nổi tiếng trên toàn quốc nhưng không tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp diễn xuất. Ông lựa chọn kết hôn với nữ doanh nhân Trần Lệ Hoa và chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh.

Dù từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về khoảng cách tuổi tác và địa vị, cuộc hôn nhân của họ vẫn bền chặt sau hơn 3 thập kỷ. Trì Trọng Thụy dần lui về hậu trường, hỗ trợ vợ trong hoạt động kinh doanh và quản lý các dự án văn hóa.

Ngày 7/4, truyền thông Trung Quốc đưa tin vợ Uông Việt qua đời ở tuổi 85 sau thời gian lâm bệnh nặng. Hiện tại, Trì Trọng Thụy giữ vai trò Giám đốc Công ty Thương mại Tụ Cổ Đường, đồng thời là Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của Quỹ Văn hóa Đàn hương Đỏ Bắc Kinh.

Trì Trọng Thụy và người vợ quá cố hơn 11 tuổi.

Trì Trọng Thụy trong vai diễn Đường Tăng:

