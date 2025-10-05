Ngày 4/10, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) thuộc nhóm đang luân phiên công tác đợt 2 tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo cùng với ê-kíp tại chỗ phẫu thuật cấp cứu thành công cho một học sinh 15 tuổi bị thủng ổ loét dạ dày giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Em Đ.P.T đang học lớp 10 tại Côn Đảo, nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau vùng thượng vị lan xuống hố chậu phải, đau nhiều sau ăn. Người bệnh có tiền sử viêm loét dạ dày đã được nội soi chẩn đoán cách đây 3 năm, được bác sĩ khuyên tái khám theo lịch nhưng không thực hiện.

Ê-kíp mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Kết quả X-quang của người bệnh ghi nhận liềm hơi dưới hoành bên phải hướng đến chẩn đoán thủng tạng rỗng, được chụp CT bụng không cản quang cho thấy có hơi tự do trong ổ bụng kèm hình ảnh thủng hang môn vị dạ dày, có ít dịch ổ bụng và thâm nhiễm mỡ mạc treo.

Ngay sau khi chẩn đoán được xác định, các bác sĩ đã kết nối hội chẩn và xin ý kiến trực tuyến với lãnh đạo BV Bình Dân, các chuyên gia thống nhất chẩn đoán là viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, có chỉ định phẫu thuật cấp cứu và đồng ý cho các bác sĩ đang luân phiên công tác tại Côn Đảo tiến hành phẫu thuật.

Bác sĩ đang tư vấn cho người bệnh và phụ huynh người bệnh. Ảnh: BVCC.

Qua nội soi, bác sĩ phát hiện lỗ thủng tiền môn vị đường kính 5 mm, bờ gọn, có giả mạc bám xung quanh, kèm dịch viêm vùng bụng phải và hạ vị. Ê-kíp tiến hành cắt lọc bờ lỗ thủng gửi sinh thiết, khâu hai lớp, đắp mạc nối lớn, rửa ổ bụng sạch và đặt dẫn lưu. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, kéo dài trong 60 phút.

Đáng chú ý, quy trình cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo được kích hoạt nhanh chóng như mô hình tại trụ sở chính Bệnh viện Bình Dân. Từ lúc nhập viện cấp cứu đến khi đưa người bệnh vào phòng mổ chỉ khoảng 2 giờ, trong đó thời gian quyết định phẫu thuật chỉ trong 40 phút sau nhập viện.

Việc phát hiện và xử trí sớm khi lỗ thủng còn khu trú đã giúp người bệnh tránh được các biến chứng nặng như viêm phúc mạc lan tỏa, nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng. Sau mổ, người bệnh hồi tỉnh tốt, tiếp tục được điều trị kháng sinh và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Sau hơn 1 tháng triển khai, hiện các quy trình thăm khám, điều trị, phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo đã đi vào ổn định và ngày càng nhận được sự tín nhiệm của người dân địa phương. Trước đó, ngay trong ngày làm việc đầu tiên của đoàn bác sĩ luân phiên đợt 2, các bác sĩ đã khám cho tổng cộng 133 lượt người bệnh ngoại trú và 3 người bệnh nội trú; cấp cứu cho 8 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp phẫu thuật khẩn cấp.

