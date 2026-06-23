Trứng là thực phẩm lành mạnh, lòng trắng trứng không chứa chất béo, giàu khoáng chất như niacin, kali, riboflavin và magie, tốt cho sức khỏe. Lòng đỏ trứng ít protein hơn lòng trắng nhưng lại chứa phần lớn các vitamin A, B6, B12 và D, canxi, folate và omega-3, cung cấp cholesterol, axit béo thiết yếu...

Dù có nhiều chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe nhưng nếu không được bảo quản đúng cách, trứng khó giữ được trọn vẹn các chất này. Sau đây là 3 lưu ý khi bảo quản trứng trong tủ lạnh.

Không cho trứng vào tủ lạnh nếu chưa làm sạch

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Bích Nga, Viện Dinh dưỡng quốc gia, cho biết quả trứng gà khi mới được đẻ ra luôn có một lớp phấn hồng. Đó là lớp bảo vệ, ngăn vi khuẩn không xâm nhập vào. Khi có lớp phấn đó, trứng gà đem ấp sẽ có khả năng nở cao.

Dù có lớp phấn hồng nhưng vì trứng gia cầm được đẻ ra theo con đường đi cùng với phân nên có rất nhiều loại vi khuẩn. Vì thế, với những loại trứng được mua ở siêu thị hay mua ở chợ về với mục đích sử dụng làm thực phẩm (không sử dụng trứng để ấp nở) thì phải vệ sinh trứng trước khi cho vào tủ lạnh bảo quản.

Nếu bảo quản không đúng cách, trứng khó giữ được trọn vẹn các chất dinh dưỡng.

Nếu bạn mua trứng ở các chợ dân sinh, Tiến sĩ Nga khuyên nên rửa trứng nhanh, tốt nhất bằng nước muối pha nhạt hoặc nước sạch bình thường, sau đó lau khô quả trứng, cất vào ngăn mát tủ lạnh. Nếu mua ở các siêu thị, trứng đã được vệ sinh rồi thì không cần rửa nữa.

Không đặt trứng ngay cánh cửa tủ lạnh

Nhiều người có thói quen đặt trứng ở khay phía cánh cửa vì tiện khi muốn lấy ra dùng. Tuy nhiên, đây lại là vị trí có nhiệt độ thay đổi nhiều nhất trong tủ lạnh vì khi bạn mở tủ lạnh, hơi nóng từ bên ngoài sẽ tràn vào khiến khu vực này ấm lên nhanh hơn các ngăn bên trong.

Vì thế nếu đặt trứng ở đây, chất lượng trứng sẽ không đảm bảo, dễ giảm độ tươi và vi khuẩn cũng có điều kiện phát triển thuận lợi hơn. Chưa kể, đóng mở cánh cửa tủ lạnh thường xuyên cũng khiến trứng dễ va chạm, xuất hiện các vết nứt rạn nhỏ khó nhìn, vi khuẩn dễ xâm nhập hơn.

Bác sĩ dinh dưỡng khuyên nên để khay/hộp trứng ở phần giữa hoặc ở phần sâu hơn trong tủ lạnh, nhiệt độ cần luôn ổn định mức dưới 20 độ C.

Không bảo quản trứng quá dài ngày

Việc bảo quản trứng trong tủ lạnh tốt hơn (về độ tươi và chất lượng) để bên ngoài nhiệt độ thường. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trứng tươi được bảo quản ở nhiệt độ phòng sẽ giảm chất lượng sau vài ngày, cần sử dụng trong vòng 1-3 tuần. Tuy nhiên, trứng trong tủ lạnh cũng không nên để quá lâu mới sử dụng, tối đa chỉ nên từ 3-5 tuần.

Người dân nên đặt trứng vào các khay chuyên dụng, đóng kín nắp; không nên để trứng cùng với trái cây, thịt, cá để tránh lây nhiễm mùi và hương vị từ các loại thực phẩm khác trong tủ lạnh. Nếu trứng có mùi lạ, đổi màu hoặc lòng trắng quá loãng thì nên bỏ ngay.