Trong trứng có protein chất lượng cao, choline, vitamin A, D, B12 cùng nhiều khoáng chất thiết yếu. Với giá thành hợp lý và dễ chế biến, trứng xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của các gia đình.

Giá trị dinh dưỡng và tác động của trứng đối với sức khỏe phụ thuộc đáng kể vào cách chế biến, bảo quản và sử dụng. Do đó, bạn nên tránh các thói quen sau đây:

Ăn trứng luộc để qua đêm

Một số người có thói quen luộc sẵn trứng từ tối hôm trước để dùng vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, nhiệt độ thấp trong tủ lạnh chỉ làm chậm sự phát triển của vi khuẩn chứ không loại bỏ hoàn toàn.

Nếu bảo quản không đúng cách hoặc để quá lâu, trứng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ đau bụng, tiêu chảy hoặc nôn mửa, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Các chuyên gia không khuyến nghị ăn trứng sống, lòng đào. Ảnh: Ban Mai

Ăn trứng lòng đào hoặc chưa chín kỹ

Trứng lòng đào được nhiều người yêu thích vì mềm và thơm ngon. Tuy nhiên, theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), trứng sống hoặc chưa chín kỹ có thể chứa vi khuẩn Salmonella. FDA khuyến cáo mọi người nấu chín cả lòng đỏ và lòng trắng để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn thực phẩm.

Ngoài nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột, việc tiêu thụ thường xuyên trứng chưa chín kỹ còn có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số dưỡng chất và làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Ăn quá nhiều trứng mỗi ngày

Không ít người cho rằng trứng bổ dưỡng nên ăn càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh chỉ cần khoảng một quả trứng mỗi ngày là đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu dinh dưỡng từ thực phẩm này.

Việc tiêu thụ quá nhiều trứng trong thời gian dài có thể tạo thêm áp lực chuyển hóa cho gan, thận, đặc biệt ở người có sẵn các vấn đề về mỡ máu.

Cách ăn trứng để phát huy lợi ích dinh dưỡng

Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn trứng ngay sau khi chế biến, hạn chế để qua đêm. Nếu cần bảo quản, trứng phải được đậy kín, giữ lạnh đúng cách và hâm nóng kỹ trước khi sử dụng.

Trứng nên được nấu chín hoàn toàn để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Khi luộc, có thể cho trứng vào nước lạnh rồi đun sôi, sau đó tiếp tục luộc khoảng 6-8 phút để đảm bảo độ chín phù hợp.

Người trưởng thành khỏe mạnh và người cao tuổi có thể ăn khoảng một quả mỗi ngày. Thanh thiếu niên hoặc người vận động nhiều có thể sử dụng 1-2 quả. Người mắc bệnh gan, thận hoặc rối loạn mỡ máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Ngoài ra, bữa sáng có trứng nên kết hợp với bánh mì nguyên cám, ngũ cốc, rau củ hoặc trái cây. Cách này giúp bữa ăn cân bằng hơn, hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng hiệu quả và duy trì cảm giác no lâu.