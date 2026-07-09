Tôi thấy hàng xóm bảo ăn lá lốt để chữa xương khớp. Xin bác sĩ tư vấn loại lá này có thực sự giúp giảm đau nhức như nhiều người truyền tai nhau không? - Đào Thị Hoa - Chí Linh, Hải Dương).

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Thúy Hằng - Bệnh viện Đại học Y Dược Cơ sở 3 TPHCM tư vấn:

Lá lốt là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Loại lá mọc ở góc vườn này còn là một vị thuốc Nam được người dân sử dụng từ lâu để hỗ trợ điều trị một số bệnh về tiêu hóa và đau nhức xương khớp.

Theo y học cổ truyền, lá lốt có vị cay, tính ấm, có tác dụng ôn trung tán hàn, hạ khí chỉ thống và trừ phong thấp. Vì vậy, lá lốt đặc biệt phù hợp với những trường hợp có biểu hiện "hàn", như bụng lạnh, đầy hơi, khó tiêu sau khi ăn đồ lạnh, tay chân lạnh hoặc đau nhức xương khớp tăng lên khi thời tiết lạnh, ẩm.

Đây là vị thuốc quen thuộc trong hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp do phong hàn thấp. Đây là tình trạng đau tăng khi trời lạnh hoặc ẩm, kèm cảm giác nặng, tê mỏi và co cứng khớp.

Lá lốt có nhiều công dụng. Ảnh: Hoa Linh.

Trong những trường hợp này, lá lốt có thể được dùng làm thực phẩm hoặc phối hợp trong các bài thuốc Nam theo hướng dẫn của thầy thuốc.

Tuy nhiên, đau khớp có rất nhiều nguyên nhân như thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, gout, chấn thương hay thoát vị đĩa đệm. Vì vậy, người dân không nên coi lá lốt là "thuốc chữa đau khớp" cho mọi trường hợp. Nếu đau kéo dài, khớp sưng nóng đỏ, biến dạng hoặc hạn chế vận động, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị đúng nguyên nhân.

Nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận lá lốt và tinh dầu từ lá lốt có các hoạt tính sinh học liên quan đến chống viêm và điều hòa một số quá trình chuyển hóa. Dù vậy, kết quả phân tích này chủ yếu được thực hiện trong phòng thí nghiệm và chưa đủ bằng chứng để thay thế các thuốc điều trị đã được chứng minh hiệu quả.

Khi dùng như một loại rau gia vị, lá lốt nhìn chung an toàn và có thể bổ sung vào bữa ăn hằng ngày. Nếu sử dụng với mục đích chữa bệnh, người dân không nên tự ý sắc uống trong thời gian dài hoặc dùng liều cao.

Phụ nữ mang thai, người mắc bệnh gan, thận, người đang dùng thuốc chống đông máu, thuốc kháng kết tập tiểu cầu hoặc điều trị bệnh mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lá lốt thường xuyên.

Người bị viêm loét dạ dày, trào ngược, nóng rát thượng vị, táo bón, khô miệng hoặc có biểu hiện cơ thể thuộc thể nhiệt cần thận trọng và không nên tự ý sử dụng lá lốt kéo dài.