Người phụ nữ Trung Quốc cho biết thường xuyên bị khô miệng, uống rất nhiều nước cũng không đỡ khát. Nghe xong, bác sĩ dự đoán: “Tình trạng này có thể liên quan đến chức năng thận. Nếu bạn thường xuyên khô miệng mà uống nước vẫn không cải thiện, rất có thể thận đã gặp vấn đề”.

Nhiều người giống như bà Tô, các dấu hiệu của bệnh thận ban đầu không rõ ràng, dễ bị bỏ qua. Nếu không kịp thời xử lý, bệnh có thể tiến triển, làm suy giảm thêm chức năng thận.

Theo Aboluowang, có 3 tín hiệu bất thường cảnh báo thận không khỏe: uống nước vẫn khát, mặt bị phù nề và cân nặng tăng nhanh. Đây có thể là phản ứng sớm của cơ thể trước bệnh thận.

Nước giúp ích cho nhiều quá trình trong cơ thể. Ảnh: Ban Mai

1. Uống nước vẫn khát, khô miệng kéo dài

Cảm giác khát là hiện tượng ai cũng gặp, đặc biệt trong mùa hè. Nhưng nếu uống nhiều nước mà vẫn khát, thậm chí khát nhiều hơn, nhất là về đêm hoặc sáng sớm, thì nên cảnh giác. Khi thận tổn thương, khả năng đào thải và hấp thu nước bị rối loạn. Chức năng “cô đặc nước tiểu” suy yếu khiến lượng lớn nước bị thải ra ngoài, gây tình trạng “càng uống càng khát”. Thêm vào đó, rối loạn hormone chống bài niệu (ADH) cũng khiến cơ thể mất khả năng điều chỉnh nhu cầu nước.

2. Mặt phù nề, nhất là buổi sáng

Phù mặt, đặc biệt ở vùng mí mắt sau khi ngủ dậy, là triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân thận. Nguyên nhân do thận không còn điều hòa tốt cân bằng điện giải, đặc biệt là natri. Lượng natri dư thừa giữ lại nhiều nước trong cơ thể, gây sưng phù. Nếu thận bình thường, phù có thể do ăn mặn, đứng lâu hoặc thiếu ngủ, nhưng nếu kèm theo bất thường về nước tiểu thì nên kiểm tra chức năng thận sớm.

3. Tăng cân bất thường trong thời gian ngắn

Nhiều người chỉ phát hiện bệnh thận khi cân nặng tăng bất thường. Nguyên nhân không phải do mỡ thừa mà do nước tích tụ trong cơ thể. Khi thận không đào thải được nước, tình trạng phù ở chân, bụng, mặt sẽ khiến cân nặng tăng nhanh. Việc theo dõi cân nặng mỗi sáng, nhất là khi kèm khát nước, tiểu tiện bất thường hay mệt mỏi, giúp phát hiện sớm vấn đề.

Chức năng thận suy giảm - hậu quả không nhỏ

Khi thận tổn thương, cân bằng nước và điện giải trong cơ thể bị rối loạn, kéo theo nhiều biểu hiện bất thường. Do đó, bác sĩ khuyến cáo nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là xét nghiệm nước tiểu và máu (kiểm tra protein niệu, creatinin) để phát hiện sớm nguy cơ.

Những người mắc bệnh mạn tính như bệnh tiểu đường, cao huyết áp càng phải lưu ý, vì đây là hai nguyên nhân chính dẫn tới suy thận. Ngoài ra, việc lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm, một số kháng sinh hoặc thuốc hóa trị cũng có thể gây độc cho thận.

Để giữ thận khỏe mạnh, cần duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế muối và caffeine, vận động điều độ, ngủ nghỉ hợp lý và tránh các thói quen xấu. Quan trọng hơn, nếu thấy các dấu hiệu như uống nước không hết khát, mặt phù nề, cân nặng tăng nhanh thì cần đi khám ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.