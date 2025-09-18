Húng chanh, hay còn gọi là rau tần, có vị chua the, mùi thơm hăng, tính ấm, thuộc kinh phế. Trong dân gian, lá húng chanh thường được dùng tươi làm rau sống, góp phần tăng hương vị cho bữa ăn.
Theo y học cổ truyền, húng chanh có công dụng giải cảm, tiêu đờm, khử độc, hỗ trợ điều trị cảm cúm, lạnh phổi, viêm họng, ho, sốt không ra mồ hôi. Tác dụng phát tán phong hàn và sát khuẩn giúp làm dịu các triệu chứng hô hấp.
Người dân thường dùng lá tươi hoặc sắc nước uống để trị các chứng bệnh trên. Ngoài ra, húng chanh còn được chưng cất tinh dầu, kết hợp với các thảo dược khác để sản xuất thuốc trị ho và cảm cúm. Ví dụ, nước sắc từ lá húng chanh có thể giảm viêm họng, kích thích ra mồ hôi, hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh chóng khi bị cảm lạnh.
Húng quế có vị cay, tính nóng, mùi thơm đặc trưng, được sử dụng phổ biến trong ẩm thực và y học. Theo Đông y, húng quế làm ra mồ hôi, lợi tiểu, giảm đau và kích thích tiêu hóa.
Toàn bộ cây, từ lá đến thân, đều có tác dụng chữa cảm cúm, cảm sốt, nhức đầu, ho, nghẹt mũi, đầy bụng và kém tiêu hóa. Húng quế đặc biệt hữu ích trong việc cải thiện các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu nhờ khả năng kích thích enzyme tiêu hóa.
Ngoài ra, húng quế còn hỗ trợ giảm triệu chứng cảm lạnh và cải thiện tuần hoàn nhờ tính nóng. Người ta thường dùng lá húng quế tươi trong bữa ăn hoặc nấu nước uống để tận dụng các lợi ích này.
Húng cây, hay bạc hà, thuộc họ với húng quế, là loại rau gia vị phổ biến, thường được ăn sống hoặc dùng làm thuốc. Loại húng này có công dụng nổi bật trong việc trị cảm cúm, giảm triệu chứng côn trùng cắn, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi, thấp khớp, nấc cục, thông cổ và điều trị viêm xoang nhẹ. Tinh dầu bạc hà trong húng cây có tính kháng khuẩn, giúp làm dịu các vấn đề hô hấp như nghẹt mũi, viêm xoang.
Loại rau gia vị trên còn kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng và hỗ trợ giảm đau trong các trường hợp thấp khớp hoặc đau nhức do côn trùng cắn. Lá húng cây có thể dùng tươi, pha trà hoặc giã đắp ngoài để giảm sưng tấy.
Tóm lại, các loại rau húng đều giàu giá trị dinh dưỡng và dược liệu, hỗ trợ điều trị cảm cúm, cải thiện tiêu hóa, giảm viêm và tăng cường sức khỏe tổng thể. Tùy theo mục đích sử dụng, có thể dùng tươi, sắc nước hoặc chế biến trong món ăn.
Tuy nhiên, cần sử dụng đúng liều lượng và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bệnh lý đặc biệt để đảm bảo an toàn.