Tôi thấy có nhiều loại rau húng khác nhau. Xin bác sĩ tư vấn công dụng của các loại rau này, dùng chữa bệnh được không? Tôi xin cảm ơn! (Ngọc Dung - Hà Nội).

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Rau húng là nhóm rau gia vị quen thuộc trong ẩm thực và y học dân gian Việt Nam, bao gồm húng chanh, húng quế và húng cây (bạc hà). Mỗi loại có đặc điểm và công dụng riêng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhờ các hợp chất tự nhiên và tính chất dược liệu.

Ăn rau húng thường xuyên có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh. Vì vậy, nhiều người coi đây là loại gia vị giúp con người sống khỏe, trường thọ.