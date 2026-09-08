Theo Eating Well, trong trà xanh có EGCG - một loại catechin được nghiên cứu về khả năng chống viêm và mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Ngoài trà xanh, các chuyên gia chỉ ra 5 loại đồ uống khác cũng chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, giúp mọi người đa dạng hóa chế độ ăn.

Chất chống oxy hóa giúp cơ thể trung hòa các gốc tự do, từ đó góp phần hạn chế stress oxy hóa - tình trạng gây tổn thương tế bào và liên quan đến nhiều bệnh mạn tính. Bổ sung chất chống oxy hóa từ thực phẩm là một cách hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

1. Cà phê

“Cà phê là một nguồn chất chống oxy hóa thường bị đánh giá thấp, chủ yếu dưới dạng axit chlorogenic (CGA) và các polyphenol khác”, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Karen E. Todd cho biết.

Theo chuyên gia Todd, do cà phê được sử dụng phổ biến và thường xuyên trong chế độ ăn của nhiều người, thức uống này có thể đóng góp một lượng đáng kể chất chống oxy hóa cho khẩu phần hằng ngày.

Cà phê là loại đồ uống chứa nhiều chất chống oxy hóa. Ảnh: Ban Mai

2. Nước ép quả mọng

Các loại quả mọng (dâu tây, việt quất, mâm xôi…) chứa nhiều anthocyanin, hợp chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ sẫm, tím đặc trưng. Những hợp chất này đã được nghiên cứu về vai trò tiềm năng đối với sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

Chuyên gia Todd cho biết các loại nước ép quả mọng được chế biến ít hoặc không bổ sung đường là cách tốt để tận dụng các hợp chất chống oxy hóa này.

3. Trà atiso đỏ

Nghiên cứu cho thấy atiso đỏ giàu polyphenol và các hợp chất chống oxy hóa khác. Một số nghiên cứu cũng tìm hiểu tác động tiềm năng của loại trà này đối với sức khỏe tim mạch, bao gồm huyết áp và quá trình oxy hóa cholesterol LDL, thường được gọi là “cholesterol xấu”.

4. Nước ép lựu

Nước ép lựu đóng chai ngày càng phổ biến và là nguồn cung cấp nhiều hợp chất chống oxy hóa. Những hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do, vốn có thể gây stress oxy hóa, làm tổn thương tế bào và góp phần vào bệnh mạn tính cũng như rối loạn chuyển hóa.

5. Ca cao nóng

“Ca cao chứa một lượng lớn flavanol. Vì vậy, nước ca cao nóng có thể là một phần của chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa”, chuyên gia Todd nói.

Flavanol trong ca cao là một loại hợp chất thực vật đã được nghiên cứu về những lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe tim mạch. Để bổ sung nhiều hợp chất này hơn khi uống ca cao nóng, bạn nên chọn bột ca cao không đường hoặc sản phẩm ca cao đậm màu và điều chỉnh lượng đường bổ sung theo sở thích.