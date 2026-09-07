Bữa sáng nên có 20-30g protein

Theo Indian Express, chuyên gia dinh dưỡng Shweta Shah (Ấn Độ) khuyến nghị người trên 40 tuổi bổ sung protein vào bữa ăn đầu tiên trong ngày, khi khối lượng cơ bắp giảm dần theo tuổi tác. Protein có nhiều trong các thực phẩm quen thuộc như trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, tôm, hải sản, cũng như các loại đậu.

Bác sĩ Amreen Sheikh, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện KIMS (Ấn Độ), cũng đồng tình với quan điểm trên. Theo đó, 20-30g protein vào bữa sáng là mục tiêu hợp lý với hầu hết người trưởng thành. Lượng protein phù hợp còn phụ thuộc vào thể trạng, mức độ hoạt động và chế độ ăn uống tổng thể.

“Thói quen ăn uống này duy trì khối lượng cơ bắp, tạo cảm giác no, đồng thời giúp cơ thể đáp ứng nhu cầu protein hằng ngày dễ dàng hơn”, bác sĩ Sheikh nói. Bà cho biết tầm quan trọng của protein càng tăng khi tuổi cao do khối lượng cơ bắp có xu hướng giảm tự nhiên.

Bữa sáng đủ protein tốt cho mọi lứa tuổi, đặc biệt nhóm trên 40 tuổi. Ảnh: Ban Mai

Đi bộ 15-20 phút là điểm khởi đầu tốt

Theo bác sĩ Sheikh, đi bộ 15-20 phút vào buổi sáng là một cách tốt để bắt đầu ngày mới. Thói quen này giúp cơ thể vận động, tăng mức độ vận động hằng ngày và có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Bà cũng cho biết đi bộ trong thời gian ngắn sau bữa ăn có thể giảm mức tăng đường huyết sau khi ăn.

Tuy nhiên, về lâu dài, người trưởng thành không nên chỉ duy trì 15 phút đi bộ mỗi sáng mà nên từng bước hướng tới ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải mỗi tuần, kết hợp với các bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp.

Hít thở chậm giảm căng thẳng

Bác sĩ Sheikh cho biết hít thở chậm và có kiểm soát làm dịu hệ thần kinh, từ đó có thể giảm cảm giác căng thẳng và lo âu.

Bà gợi ý mọi người dành 5-10 phút vào buổi sáng để hít thở chậm, thoải mái. “Đối với phần lớn mọi người, chỉ cần hít thở chậm bằng mũi với hơi thở ra thư giãn và kéo dài hơn là đủ”, bà nói.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên xem những thói quen này là quy tắc cứng nhắc hay giải pháp nhanh chóng để tăng cường sức khỏe tuổi trung niên. Theo bác sĩ Sheikh, thay vì cố gắng xây dựng một thói quen buổi sáng hoàn hảo, mọi người nên ưu tiên chế độ ăn đủ dinh dưỡng, bổ sung đủ protein, vận động thường xuyên, ngủ ngon và áp dụng những cách đơn giản để kiểm soát căng thẳng.