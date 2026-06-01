Với nhiều người mua xe lần đầu, ngân sách hạn hẹp khiến những chiếc ô tô cũ giá dưới 250 triệu đồng trở thành "miếng mồi" đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, đằng sau mức giá rẻ giật mình ấy, người mua nếu thiếu kinh nghiệm rất dễ rơi vào cảnh tiền mua xe thì ít, nhưng tiền sửa xe lại nhiều, thậm chí chi phí khắc phục có thể gần bằng giá trị chiếc xe.

Dưới đây là 3 mẫu ô tô cũ mà người dùng nên cân nhắc kỹ, thậm chí gạch tên khỏi danh sách nếu không muốn trở thành “khách VIP” của các gara sửa chữa.

Ford Fiesta (2011-2016): "Ám ảnh" mang tên hộp số Powershift

Ford Fiesta từng được đánh giá rất cao về cảm giác lái đầm chắc, khung gầm cứng cáp và cách âm vượt trội so với các đối thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc cùng thời. Thế nhưng, chính ưu điểm vận hành lại không cứu nổi giá trị xe cũ của Fiesta, đặc biệt là đời 2011-2016.

Tham khảo trên thị trường xe cũ, mẫu xe hatchback/sedan cỡ B đời 2011-2016 đang được chào bán ở mức 150-220 triệu đồng, tùy phiên bản và tình trạng xe. Vấn đề lớn nhất mà Ford Fiesta gặp phải đến từ hộp số ly hợp kép Powershift.

Đây được xem là "tử huyệt" của Fiesta đời cũ, với các lỗi phổ biến như hỏng module điều khiển hộp số (TCM), trượt ly hợp, rò rỉ phớt đầu trục. Biểu hiện thường gặp là xe rung giật khi chuyển số, trễ ga, thậm chí mất số giữa đường.

Thay bộ ly hợp hoặc bộ điều khiển hộp số có thể tốn 15-30 triệu đồng, nhưng điều đáng ngại là lỗi dễ tái phát sau vài vạn km. Ngoài ra, hệ thống làm mát của Fiesta cũng hay rò rỉ nước, tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt và thổi gioăng mặt máy.

Chevrolet Cruze / Daewoo Lacetti CDX (2010 - 2015): "Ông hoàng" lỗi vặt

Kiểu dáng cơ bắp, đầm chắc, vỏ dày dặn và không gian nội thất rộng rãi từng giúp Lacetti CDX nhập khẩu 2010-2015 hay người anh em Chevrolet Cruze được lắp ráp trong nước làm mưa làm gió một thời. Nhưng hiện tại, những chiếc Cruze, Lacetti CDX cũ lại là nỗi ngán ngẩm của nhiều thợ xe.

Hiện tại, giá bán Daewoo Lacetti CDX, Chevrolet Cruze trên thị trường xe cũ chỉ từ 120-180 triệu đồng. Mức giá này cực kỳ hấp dẫn cho một chiếc sedan cỡ C. Nhưng lỗi "chết người" thì lại luôn chực chờ ở trên mẫu xe này.

Cụ thể, động cơ E-TEC II hoạt động ở nhiệt độ cao, khiến các chi tiết nhựa và cao su trong hệ thống làm mát nhanh xuống cấp. Bục ống nước, nứt bình nước phụ, hỏng van hằng nhiệt xảy ra thường xuyên. Nghiêm trọng hơn là lỗi hỏng gioăng sinh hàn, khiến nước làm mát lẫn vào dầu động cơ, nếu không phát hiện sớm có thể dẫn tới bó máy.

Hộp số tự động 6 cấp (GF6) cũng khét tiếng với lỗi vỡ vỉ đồng, hỏng hộp điều khiển. Mỗi lần đại tu động cơ do hao nước hoặc thay thế vỉ hộp số, chủ xe có thể phải móc hầu bao từ 15-25 triệu đồng. Hệ thống điện hay báo lỗi vặt cũng khiến chủ xe "đau đầu" không kém.

BMW 3-Series E90 (2007-2011): Đẳng cấp đi kèm hóa đơn "khủng"

Giấc mơ sở hữu xe sang Đức chưa bao giờ dễ dàng đến thế khi những chiếc BMW 3-Series thế hệ E90 hiện nay có giá rẻ hơn cả một chiếc Hyundai Grand i10 mới. Cảm giác lái chính xác, khung gầm vững chãi và thiết kế chưa bao giờ lỗi mốt là thỏi nam châm hút khách.

Trên thị trường xe cũ, giá của BMW 3-Series E90 đời 2007-2011 vào khoảng 180-280 triệu đồng tùy vào việc xe đã được chủ cũ "dọn" lại hay chưa. Tuy nhiên, với những chiếc xe châu Âu đời sâu, nhiều năm tuổi, các chi tiết cao su và nhựa trong khoang máy lão hóa mạnh.

Xe thường gặp tình trạng chảy dầu bưởng máy, rò rỉ gioăng nắp cò, phớt đuôi trục cơ. Đặc biệt nguy hiểm là bơm nước làm mát điện có thể hỏng đột ngột, khiến xe sôi nước và nằm đường ngay lập tức. Hệ thống cảm biến như cảm biến oxy, cảm biến ABS, góc lái... cũng bước vào giai đoạn "đồng loạt xuống cấp".

Tiền thay thế phụ tùng, các loại gioăng phớt, dàn gầm và đại tu khoang máy có thể ngốn từ 50-100 triệu đồng, tức là tương đương một nửa giá trị chiếc xe hiện tại.

Ô tô không chỉ là tài sản mà còn gắn liền với an toàn của cả gia đình. Khi ngân sách hạn chế, người mua xe cũ nên ưu tiên các mẫu xe Nhật hoặc Hàn thiên về tính thực dụng, ít lỗi vặt, phụ tùng sẵn và chi phí sửa chữa hợp lý.

Đừng vì mức giá rẻ trước mắt hay danh xưng "xe sang" mà vội vàng xuống tiền, bởi rất có thể bạn đang mang về nhà một “cục nợ” dài hạn thay vì phương tiện phục vụ cuộc sống.

