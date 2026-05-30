Việc sử dụng nhiên liệu sinh học như xăng E5 hay xăng E10 đang trở thành xu hướng tất yếu tại nhiều quốc gia nhằm giảm phát thải khí nhà kính và hạn chế sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học như xăng E5, xăng E10 có mức thuế TTĐB thấp nên có giá rẻ hơn so với xăng khoáng RON 95.

Tuy nhiên, một câu hỏi được nhiều người dùng ô tô quan tâm là liệu chi phí sử dụng xăng E10 trên một phạm vi quãng đường có tiết kiệm hơn so với chí phí sử dụng xăng khoáng không? Theo các báo cáo thử nghiệm từ Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), ethanol có hàm lượng năng lượng thấp hơn khoảng 33% so với xăng khoáng tính trên cùng một đơn vị thể tích. Điều này đồng nghĩa với việc khi pha ethanol vào xăng, lượng năng lượng tạo ra trong quá trình đốt cháy sẽ giảm xuống.

Do nhiệt trị thấp hơn, để duy trì công suất và khả năng vận hành tương đương, hệ thống điều khiển động cơ (ECU) sẽ phải tăng lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt. Kết quả là mức tiêu hao nhiên liệu của xe tăng lên. Các thử nghiệm cho thấy xe sử dụng xăng E10 thường tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn khoảng 3-4% so với khi dùng xăng khoáng RON 95. Đây là mức chênh lệch không quá lớn nhưng đủ để ảnh hưởng đến bài toán chi phí vận hành trong dài hạn.

Ford Everest sử dụng động cơ xăng 2.3L, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 10 lít/100 km.

Ví dụ, mẫu Toyota Vios - sedan cỡ B phổ biến tại Việt Nam khi sử dụng xăng khoáng mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5,9 lít/100 km trên đường hỗn hợp (theo công bố của nhà sản xuất). Nếu mức hao hụt hiệu suất khi dùng xăng E10 vào khoảng 3,5%, lượng nhiên liệu tiêu thụ sẽ tăng lên khoảng 6,1 lít/100 km.

Tương tự, với mẫu SUV cỡ D Ford Everest sử dụng động cơ xăng 2.3L, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 10 lít/100 km. Khi chuyển sang xăng E10, con số này có thể tăng lên khoảng 10,35 lít/100 km.

Những mẫu xe SUV hay xe động cơ dung tích lớn sẽ chịu tác động nhiều hơn so với các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu.

Theo biểu giá bán lẻ mới nhất của Petrolimex được áp dụng từ 15h ngày 28/5, xăng RON 95-III có giá 24.150 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON 95-III được bán với giá 23.660 đồng/lít, thấp hơn 490 đồng/lít, tương ứng tỷ lệ 2,07%.

Nếu tính toán chi phí nhiên liệu cho quãng đường 100km, Toyota Vios sử dụng RON 95 sẽ tiêu tốn khoảng 142.485 đồng. Trong khi đó, khi dùng E10, chi phí vận hành vào khoảng 144.326 đồng cho 100km, nhỉnh hơn 1.841 đồng/100 km. Với các xe tiêu hao nhiên liệu lớn hơn, chênh lệch tăng hơn.

Như vậy, lợi thế giá rẻ của xăng E10 chưa thực sự hấp dẫn, vì vậy cần tính toán mức giá E10 ở mức hợp lý hơn.





Giá xăng E10 thấp hơn từ 4-6% so với xăng A95 thì hấp dẫn người dùng hơn về mặt kinh tế. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo các chuyên gia, để xăng E10 thực sự hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng, Nhà nước cần có chính sách khuyến khích mạnh mẽ ưu đãi cho loại xăng này để tạo ra khoảng chênh lệch giá đủ bù cho mức hao hụt nhiên liệu lớn hơn xăng khoáng. Ước tính, giá xăng E10 cần thấp hơn RON 95 ít nhất 4-6%, tương đương khoảng 1.000-1.500 đồng/lít, mới có thể tạo ra lợi thế về chi phí.

Mới đây, hôm 19/5, Chính phủ đã công bố dự thảo Nghị quyết về đẩy nhanh triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 để lấy ý kiến toàn dân. Dự thảo do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo, trong đó, điểm đáng chú ý nhất là giao "Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E5, E10 nhằm tạo chênh lệch giá đủ hấp dẫn so với xăng khoáng, qua đó khuyến khích người tiêu dùng chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học".

Trước đây, xăng E5 từng chiếm khoảng 40% tổng sản lượng tiêu thụ xăng trên thị trường, nhưng sau đó giảm xuống còn khoảng 15-20%. Nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra là chênh lệch giá giữa xăng sinh học và xăng khoáng chưa đủ hấp dẫn để tạo động lực chuyển đổi, trong khi tâm lý lo ngại về chất lượng nhiên liệu và khả năng tương thích với phương tiện vẫn tồn tại ở một bộ phận người sử dụng.

Dù vậy, những lợi ích bảo vệ môi trường của xăng E10 đã được công nhận trên toàn thế giới. Ethanol có chỉ số octan cao, giúp giảm hiện tượng kích nổ, hỗ trợ động cơ vận hành êm hơn và quá trình đốt cháy diễn ra sạch hơn. Nhờ đó, lượng khí thải CO và các hydrocarbon chưa cháy hết được giảm đáng kể so với xăng khoáng truyền thống.

Chưa kể, ethanol được sản xuất từ các nguồn sinh khối tái tạo như sắn, mía hoặc ngô, do đó, sản xuất và sử dụng xăng E10 giúp giảm mức độ phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và góp phần cắt giảm phát thải khí nhà kính trong toàn bộ vòng đời nhiên liệu. Đây cũng là lý do nhiều quốc gia trên thế giới thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học như một giải pháp trung gian trong quá trình chuyển đổi năng lượng, hướng tới mục tiêu giảm phát thải carbon và phát triển giao thông bền vững.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!