Yến mạch, cà phê hay ngũ cốc ăn liền thường được xem là lựa chọn lành mạnh cho bữa sáng. Tuy nhiên, món quen thuộc này có thể khiến bạn nạp dư calo, tăng đường huyết và ảnh hưởng sức khỏe chuyển hóa.

Tôi vẫn thường ăn yến mạch hoặc hạt ngũ cốc ăn liền vào buổi sáng, thi thoảng dùng cà phê kem muối nhưng không giảm cân như mong muốn. Xin chuyên gia tư vấn! (Nguyễn Hường - Hà Nội).

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội tư vấn:

Bữa sáng cung cấp năng lượng cho cơ thể sau một đêm dài và góp phần duy trì khả năng tập trung trong ngày. Tuy nhiên, không phải món ăn nào được xem là lành mạnh cũng tốt nếu sử dụng sai cách. Yến mạch, cà phê hay ngũ cốc ăn liền có thể trở thành nguồn cung cấp quá nhiều đường và calo nếu kết hợp với các thành phần không phù hợp.

Nếu duy trì thói quen ăn sáng nhiều đường, ít protein và chất xơ trong thời gian dài, bạn có thể đối mặt với nguy cơ tăng cân, khó kiểm soát đường huyết và ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa.

Ngũ cốc tẩm gia vị ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Dưới đây là 3 lựa chọn quen thuộc của nhiều người vào bữa sáng nhưng không tốt cho sức khỏe:

1. Yến mạch trộn nhiều đường và trái cây sấy

Yến mạch giàu chất xơ hòa tan beta-glucan, có tác dụng hỗ trợ kiểm soát cholesterol và giúp kéo dài cảm giác no.

Tuy nhiên, món yến mạch có thể chứa nhiều calo và đường nếu được thêm quá nhiều đường nâu, mật ong, trái cây sấy hoặc các loại siro. Một số loại trái cây sấy có đường bổ sung, trong khi lượng đường tự nhiên trong trái cây cũng trở nên cô đặc hơn do mất nước. Vì vậy, việc sử dụng khẩu phần lớn cùng nhiều thành phần ngọt có thể khiến tổng năng lượng của bữa sáng tăng đáng kể.

Ăn quá nhiều carbohydrate, đặc biệt khi đi kèm lượng đường bổ sung cao, có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn. Nếu tình trạng dư thừa năng lượng kéo dài, nguy cơ tăng cân và rối loạn chuyển hóa cũng tăng lên.

2. Cà phê thêm nhiều đường, sữa đặc và kem béo

Cà phê nguyên chất chứa caffeine giúp tăng sự tỉnh táo và các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, lợi ích của thức uống này có thể bị hạn chế nếu bạn thường xuyên thêm nhiều sữa đặc, đường hoặc kem béo.

Các thành phần này làm tăng đáng kể lượng calo và đường trong mỗi ly cà phê. Nếu uống cà phê nhiều đường mỗi ngày, đồng thời ít vận động hoặc ăn dư thừa năng lượng, bạn có thể tăng cân và tích tụ mỡ thừa. Đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề chuyển hóa, trong đó có tiểu đường type 2.

3. Ngũ cốc ăn liền chứa nhiều đường

Ngũ cốc đóng gói là lựa chọn tiện lợi đối với những người bận rộn. Một số sản phẩm được bổ sung vitamin và khoáng chất, nhưng điều đó không đồng nghĩa tất cả đều có thành phần dinh dưỡng tối ưu.

Các loại ngũ cốc tinh chế, đặc biệt là sản phẩm phủ đường, tẩm mật ong hoặc có thêm siro, có thể chứa nhiều đường bổ sung nhưng ít chất xơ. Khi ăn cùng sữa có đường hoặc các loại topping ngọt, tổng lượng đường trong bữa sáng càng tăng.

Bữa ăn chứa nhiều carbohydrate tinh chế và ít protein, chất xơ có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau ăn, cảm giác đói sớm hơn.

Khi chọn ngũ cốc ăn sáng, bạn nên đọc kỹ bảng thành phần dinh dưỡng, ưu tiên sản phẩm làm từ ngũ cốc nguyên hạt, giàu chất xơ và ít đường bổ sung. Có thể ăn kèm với sữa không đường, sữa chua không đường hoặc một ít hạt để tăng giá trị dinh dưỡng và giúp bữa sáng cân đối hơn.

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