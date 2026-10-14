Da gà hay vịt béo ngậy, giòn thơm, được nhiều người yêu thích nhưng cũng khiến không ít người lo ngại vì chứa nhiều chất béo.

Tôi bị mỡ máu cao có cần bỏ da gà, vịt không? Ăn thường xuyên có làm tăng cân, tăng cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim mạch không? (Lại Thị Huế - Hưng Yên).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - nguyên giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Da gà, da vịt béo ngậy, thơm ngon, thường được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, đây cũng là phần chứa chất béo, khiến không ít người băn khoăn có nên loại bỏ hoàn toàn khi chế biến.

Da gà chứa cả chất béo có lợi và chất béo bão hòa

So với thịt gà nạc, da gà chứa nhiều chất béo hơn, vì vậy lượng calo cũng cao hơn. Tuy nhiên, chúng ta không thể chỉ dựa vào đặc điểm này để kết luận da gà hoàn toàn có hại cho sức khỏe.

Trong khoảng 30g da gà có thể chứa 8g chất béo không bão hòa và 3g chất béo bão hòa. Chất béo không bão hòa có vai trò cung cấp năng lượng và hỗ trợ cơ thể hấp thu các vitamin tan trong chất béo.

Trong khi đó, việc tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol LDL (cholesterol xấu), từ đó góp phần gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Da gà có cả chất béo tốt và xấu. Ảnh: H.Ngọc.

Vì vậy, điều quan trọng không phải là loại bỏ da gà bằng mọi giá mà cần cân đối lượng chất béo trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Bên cạnh đó, da gà có chứa axit béo omega-6. Đây là nhóm chất béo thiết yếu mà cơ thể cần để duy trì nhiều chức năng sinh lý. Omega-6 không mặc nhiên gây viêm như một số quan niệm thường gặp. Tác động đối với sức khỏe phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn, loại axit béo được tiêu thụ và sự cân bằng dinh dưỡng.

Bạn nên chú ý khẩu phần da gà. Người mắc tăng huyết áp cũng cần quan tâm đến cách chế biến, đặc biệt hạn chế các món da gà chiên rán nhiều dầu mỡ hoặc tẩm ướp quá nhiều muối.

Da vịt cũng cần được ăn có chừng mực

Tương tự da gà, da vịt chứa chất béo và góp phần làm tăng lượng calo của món ăn. Đặc biệt, các món vịt quay, vịt chiên hoặc những món sử dụng nhiều dầu mỡ có thể khiến tổng năng lượng của bữa ăn tăng đáng kể.

Da vịt cũng chứa một số axit amin, trong đó có glycine. Đây là axit amin tham gia vào quá trình tổng hợp protein, collagen và nhiều hoạt động sinh học của cơ thể. 100g thịt vịt tính cả da có thể chứa khoảng 1.614mg glycine.

Tuy nhiên, sự hiện diện của glycine không đồng nghĩa với việc ăn da vịt sẽ trực tiếp giúp chữa lành vết thương hoặc cải thiện giấc ngủ. Những lợi ích này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có tổng thể chế độ dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Để ăn uống lành mạnh, bạn nên ưu tiên các cách chế biến như luộc, hấp hoặc nướng với lượng dầu bổ sung vừa phải, thay vì thường xuyên ăn da chiên giòn. Đồng thời, chúng ta cần hạn chế muối, nước chấm mặn và cân đối khẩu phần với rau xanh, trái cây cùng các thực phẩm giàu chất xơ.