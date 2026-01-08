Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (chuyên khoa Nội, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam) cho biết, pickleball đang trở thành môn thể thao “gây nghiện” với dân văn phòng tại các đô thị lớn.

Pickleball mang lại nhiều lợi ích thực sự: Cơ thể linh hoạt hơn, phản xạ nhanh hơn, tim mạch khỏe hơn và đặc biệt là giảm stress rất tốt giúp con người sống thọ hơn.

Tuy nhiên, khung giờ chơi phổ biến từ 18h30-21h30, cường độ cao kéo dài nhiều giờ và khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam khiến không ít người rơi vào tình trạng mệt mỏi kéo dài, chuột rút, đau gân khớp, thậm chí quá tải tim mạch nếu tập luyện thiếu khoa học.

Để pickleball thực sự mang lại lợi ích sức khỏe lâu dài, bác sĩ Hoàng khuyến cáo người chơi cần ghi nhớ 3 điều nên làm và 5 điều không nên làm sau đây:

3 điều nên làm

1. Nên ăn đúng thời điểm, không để dạ dày quá no hoặc trống rỗng

Bữa ăn trước khi ra sân lý tưởng vào khoảng 16h30-17h, ưu tiên tinh bột hấp thu chậm như khoai lang, yến mạch, gạo lứt, bánh mì nguyên cám, kết hợp một lượng nhỏ protein dễ tiêu từ trứng, sữa chua, thịt nạc hoặc đậu. Cách ăn này giúp duy trì đường huyết ổn định, bảo đảm sự tập trung và khả năng bùng nổ sức mạnh. Ăn quá no làm máu dồn xuống hệ tiêu hóa còn nhịn đói khiến người chơi dễ hoa mắt, run tay ngay từ những pha bóng đầu tiên.

2. Nên bù nước - điện giải trong suốt buổi chơi

Chơi pickleball 2-3 giờ trong điều kiện nóng ẩm khiến cơ thể mất nhiều nước và điện giải qua mồ hôi. Không chỉ uống nước lọc, người chơi nên bổ sung natri, kali, magie bằng nước điện giải pha loãng, nước chanh muối hoặc nước dừa thêm muối. Uống từng ngụm nhỏ, chia đều trong suốt buổi giúp hạn chế chuột rút, tụt phong độ và say nóng.

Chơi pickleball đúng cách tốt cho sức khỏe. Ảnh: Vân Anh.

3. Nên phục hồi chủ động sau tập

Bữa tối sau khi chơi cần có protein dễ tiêu như cá, trứng, thịt nạc, đậu phụ; thêm một lượng tinh bột vừa phải và rau xanh, canh hoặc món nước để bù dịch. Song song đó là giãn cơ 5-10 phút, ngủ đủ và ngủ sâu. Giấc ngủ chính là “liều thuốc phục hồi” mạnh nhất giúp cơ thể tái tạo gân, cơ và hệ thần kinh.

5 không nên

Không chơi khi quá đói hoặc vừa ăn quá no

Cả hai trạng thái đều làm giảm hiệu suất vận động và tăng nguy cơ rối loạn tim mạch, choáng váng, xử lý bóng kém chính xác.

Không đợi đến lúc hoa mắt, run tay mới bổ sung năng lượng

Não bộ tiêu thụ tới 20% năng lượng cơ thể và rất nhạy với biến động đường huyết. Khi chơi kéo dài, bạn nên bổ sung một lượng nhỏ carbohydrate dễ hấp thu (trái cây, đồ uống thể thao loãng) sau 60-75 phút, thay vì chờ đến khi mệt rã rời.

Không chỉ uống nước lọc trong nhiều giờ liền

Mồ hôi mang theo cả điện giải. Uống nước đơn thuần kéo dài có thể gây hạ natri máu, biểu hiện bằng đau đầu, chóng mặt, chuột rút, thậm chí lú lẫn trong trường hợp nặng.

Không “xả láng” bia rượu sau khi chơi

Rượu bia ức chế tổng hợp protein cơ, làm nặng thêm tình trạng mất nước, rối loạn điện giải và phá vỡ giấc ngủ sâu - yếu tố then chốt của phục hồi.

Không bỏ qua bảo trì cơ xương khớp

Với tần suất 3-4 buổi/tuần, hệ gân và dây chằng rất dễ quá tải. Việc bổ sung collagen kết hợp vitamin C đúng thời điểm, omega-3, magie cùng các bài tập sức mạnh nền tảng giúp giảm viêm mạn tính mức độ thấp, hạn chế đau gân khớp và kéo dài “tuổi thọ sân đấu”.

Người đàn ông trẻ phải đi cấp cứu sau pha di chuyển nhanh đỡ bóng pickleball Sau pha di chuyển nhanh đỡ bóng pickleball, anh T. ngã quỵ được các bạn đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Chơi pickleball, người đàn ông đột ngột đau ngực, ngừng tim khi đến cổng viện Khi đang chơi pickleball cùng bạn bè, người đàn ông đột ngột đau ngực, khó thở, được đưa tới Bệnh viện E nhưng vừa đến cổng thì ngã gục, ngừng tim trước cổng viện.