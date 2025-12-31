Ngày 29/12, các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E (Hà Nội) đã thực hiện thành công ca cấp cứu, cứu sống một nam bệnh nhân 50 tuổi (quốc tịch Romania, đang sinh sống tại Hà Nội) bị nhồi máu cơ tim cấp và ngừng tim đột ngột sau khi chơi thể thao.

Trước đó, người đàn ông này đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao thì xuất hiện các triệu chứng đau ngực, khó thở. Nhận thấy tình trạng bất thường, bạn bè đã nhanh chóng đưa ông tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, khi vừa tới cổng Bệnh viện E, người bệnh bất ngờ ngã gục và rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng tuần hoàn, nguy cơ tử vong rất cao.

Ngay lập tức, kíp trực đã kích hoạt hệ thống “báo động đỏ” toàn bệnh viện. Các bác sĩ khẩn trương tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện khử rung liên tục. Sau hai lần sốc điện, tim người bệnh đã đập trở lại, dần hồi phục ý thức trong sự nỗ lực không ngừng của ê-kíp cấp cứu.

Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám sau can thiệp. Ảnh: BVCC.

Kết quả điện tâm đồ và chụp mạch vành cho thấy, người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước vách, tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước đoạn II do huyết khối.

Trước tình huống nguy hiểm, các bác sĩ Khoa Nội tim mạch người lớn đã quyết định can thiệp cấp cứu hút huyết khối, tái thông mạch và đặt stent phủ thuốc để cứu sống người bệnh, bất chấp những khó khăn về thủ tục và chi phí do bệnh nhân không mang theo tiền.

Song song đó, Phòng Công tác xã hội đã nhanh chóng liên hệ với người nhà để đảm bảo quá trình điều trị diễn ra kịp thời.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Đường, người trực tiếp điều trị, sau can thiệp, bệnh nhân đã hết đau ngực, huyết động ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Đường cảnh báo, thời gian gần đây, Trung tâm Tim mạch tiếp nhận nhiều trường hợp đột tử, nhồi máu cơ tim, đột quỵ khi chơi pickleball môn thể thao có cường độ cao, nhiều động tác đổi hướng đột ngột, khiến tim phải hoạt động gắng sức trong thời gian ngắn. Điều này đặc biệt nguy hiểm với những người có yếu tố nguy cơ tim mạch tiềm ẩn.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần khám sức khỏe định kỳ để sàng lọc bệnh tim mạch, xây dựng kế hoạch tập luyện phù hợp, tránh vận động quá sức. Trong thời tiết lạnh, người cao tuổi và người có bệnh nền cần tuân thủ điều trị, theo dõi sát sức khỏe và đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi kéo dài, nhằm giảm thiểu nguy cơ tử vong do ngừng tim đột ngột.

