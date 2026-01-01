Sau khi chơi pickleball, nhóm của chúng tôi hay rủ nhau đi uống bia để gắn kết, bù cảm giác khát nước. Xin bác sĩ tư vấn có nên uống bia ngay sau khi kết thúc buổi tập không? (Lê Hữu Lượng - Hà Nội).

Bác sĩ nội khoa Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam tư vấn:

Sau khi tập thể thao, đặc biệt là các môn như chạy, bóng đá, bóng chuyền hay pickleball, nhiều người thường có thói quen uống bia để giải khát. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, đây không phải là một thói quen tốt và có thể gây hại cho cơ thể.

Khi vận động mạnh, cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng, dẫn đến tình trạng mất nước và rối loạn điện giải. Ngoài ra, trong quá trình tập luyện, các cơ bắp sử dụng glycogen dự trữ để tạo ra năng lượng. Sau khi luyện tập, cơ thể cần thời gian để phục hồi và tái tạo lại lượng glycogen đã mất. Tuy nhiên, khi bạn uống bia ngay sau đó, quá trình phục hồi này sẽ bị gián đoạn.

Lý do là bia có tác dụng lợi tiểu, nghĩa là làm tăng quá trình bài tiết nước qua đường tiểu. Điều này có thể làm tình trạng mất nước trở nên nghiêm trọng hơn, đồng thời làm rối loạn điện giải trong cơ thể.

Việc mất nước và rối loạn điện giải có thể gây ra mệt mỏi, chuột rút cơ bắp và làm chậm quá trình phục hồi của cơ thể. Ngoài ra, bia còn làm giảm khả năng cơ thể tái tạo glycogen, khiến cơ bắp không được phục hồi đầy đủ sau khi tập luyện.

Một vấn đề khác là bia sẽ khiến gan và thận phải làm việc vất vả hơn để xử lý các chất độc hại có trong đồ uống này. Trong khi cơ thể đang trong trạng thái mệt mỏi sau khi tập thể thao, gan và thận lại phải hoạt động để loại bỏ cồn và các độc tố khác từ bia. Điều này có thể gây áp lực lớn lên các cơ quan nội tạng, làm giảm khả năng phục hồi của cơ thể.

Uống rượu bia có thể gây ra tình trạng tăng nhịp tim, làm việc nặng nề hơn đối với tim. Khi kết hợp với việc vận động đòi hỏi tim phải hoạt động mạnh mẽ, điều này có thể gây ra căng thẳng không cần thiết lên hệ tim mạch, thậm chí có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng như loạn nhịp tim hoặc đau thắt ngực.

Tóm lại, việc uống bia ngay sau khi chơi pickleball hay các môn thể thao khác không những không giúp cơ thể hồi phục mà còn có thể làm tình trạng mệt mỏi kéo dài, gây áp lực lên các cơ quan nội tạng và làm giảm hiệu quả tập luyện. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, bạn nên tránh uống bia ngay sau khi tập thể thao.

Sau tập luyện, bạn nên uống nước dừa, dưa hấu hoặc ăn xoài, cam, lê để bù điện giải, hồi sức nhanh hơn.

