Trưa 28/8, Đại úy Nguyễn Bá Tiệp - cán bộ Đội CSGT (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) bất ngờ nhận được điện thoại từ số máy lạ. Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông xúc động nói: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ đưa con em đi cấp cứu, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn anh".

Nghe được những lời cảm ơn từ tận đáy lòng, Đại úy Nguyễn Bá Tiệp đã không giấu nổi xúc động, anh đáp: "Đấy là nhiệm vụ của tôi, là ai trong hoàn cảnh đó cũng hết lòng giúp đỡ".

Hình ảnh người phụ nữ bế con lao vào chốt bảo vệ diễu binh để nhờ trợ giúp. Ảnh chụp màn hình

Kể lại sự việc với PV VietNamNet, Đại úy Nguyễn Bá Tiệp cho biết, khoảng 21h50 ngày 27/8, khi anh đang thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn xe diễu binh trên đường Trần Duy Hưng (đoạn trước cửa hầm chui Đại lộ Thăng Long) thì phát hiện một người phụ nữ hốt hoảng bế theo con nhỏ lao vào chốt bảo vệ.

"Lúc đó, chị ấy rất hốt hoảng, chỉ nói với lực lượng CSGT, Công an đang trực chốt là con khoảng 14 tháng tuổi đang bị sốt cao, uống thuốc hạ sốt nhưng không đáp ứng. Chị ấy nhờ được một người đàn ông đèo đi cấp cứu nhưng đến khu vực trên thì gặp cấm đường nên chạy đến nhờ giúp đỡ", Đại úy Nguyễn Bá Tiệp kể lại.

Hình ảnh hai chiến sĩ công an bế cháu bé đến ô tô CSGT. Ảnh chụp màn hình

Chiến sĩ CSGT cho biết, thời điểm ấy, thấy đồng đội nhanh chóng bế cháu chạy lại phía ô tô cảnh sát của mình đang lái, anh không nghĩ được nhiều, nhanh chóng xin ý kiến chỉ huy đội và lấy ô tô đặc chủng để đưa cháu đi cấp cứu.

"Thuận lợi là lúc đó các ngả đường đã cấm phương tiện, tôi có thể tận dụng thời gian để đưa cháu đến bệnh viện thật nhanh. Trên xe, chị ấy vẫn hoảng hốt, tôi vừa lái xe vừa động viên để trấn an tinh thần", Đại úy Tiệp nói.

Đại úy Tiệp điều khiển ô tô CSGT đưa cháu bé đi cấp cứu. Ảnh chụp màn hình

Trên xe, người phụ nữ chia sẻ chồng chị cũng làm công an và đang làm nhiệm vụ bảo vệ diễu binh trên phố nên khi thấy con sốt cao, chị rất cuống.

Đại úy Tiệp cho biết, khi ấy, anh suy nghĩ phải cố gắng giúp đỡ cháu như một nhiệm vụ được giao nhưng cũng là trách nhiệm với đồng đội.

Chưa đầy 3 phút, Đại úy Tiệp đã đưa được cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Lúc này anh mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Trưa nay, khi nhận được cuộc điện thoại của bố cháu bé và biết sức khỏe của cháu đã dần ổn định tôi rất vui, vui như đó chính là con của mình. Không chỉ cá nhân tôi mà lực lượng CSGT, công an nói chung trong quá trình làm nhiệm vụ luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân", Đại úy Nguyễn Bá Tiệp nói.