Khi thời tiết trở lạnh, ăn uống không chỉ để no bụng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ấm cơ thể, tăng sức đề kháng và bảo vệ tim mạch của bạn. Ba phần thịt lợn dưới đây vừa được Đông y đánh giá cao vừa phù hợp với quan điểm dinh dưỡng hiện đại, đặc biệt thích hợp trong những ngày lạnh:

1. Dạ dày

Đây là phần nội tạng có hàm lượng protein cao nhưng ít chất béo, đồng thời cung cấp vitamin A, vitamin nhóm B và một số khoáng chất cần thiết. Theo Đông y, dạ dày lợn có tính ấm, tác dụng kiện tỳ vị, cải thiện tiêu hóa, giảm cảm giác lạnh bụng, đầy hơi - những vấn đề thường gặp khi trời lạnh.

Như mọi phần nội tạng khác của lợn, dạ dày có giá trị dinh dưỡng nhưng cũng không nên ăn nhiều. Ảnh: Ban Mai

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, dạ dày lợn cung cấp lượng protein tương đương thịt nạc, duy trì khối cơ, hỗ trợ miễn dịch và góp phần sinh nhiệt cho cơ thể. Nhờ kết cấu dai giòn, món ăn này còn tạo cảm giác no lâu, phù hợp với người hay mệt mỏi, suy nhược.

Tuy nhiên, dạ dày lợn thuộc nhóm nội tạng nên cần được làm sạch và nấu chín kỹ để đảm bảo an toàn thực phẩm. Người rối loạn mỡ máu, bị gout hoặc tiêu hóa yếu không nên ăn quá thường xuyên; tốt nhất chỉ dùng 1-2 lần mỗi tuần và kết hợp nhiều rau xanh.

2. Tim

Tim lợn nổi bật nhờ giàu sắt, vitamin B12, B6 và các chất chống oxy hóa tự nhiên. Theo Đông y, tim lợn có tác dụng bổ huyết, dưỡng tâm, an thần, phù hợp với người hay hồi hộp, mất ngủ, tay chân lạnh do tuần hoàn kém.

Các nghiên cứu dinh dưỡng quốc tế chỉ ra rằng sắt và vitamin B12 từ nguồn động vật có khả năng hấp thu cao, cải thiện tình trạng thiếu máu, từ đó hỗ trợ tuần hoàn và giữ ấm cơ thể trong mùa lạnh. Ngoài ra, các dưỡng chất trong tim lợn còn tham gia vào quá trình tạo năng lượng, giúp giảm cảm giác mệt mỏi.

Dù vậy, tim lợn chứa cholesterol, vì thế người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp hoặc rối loạn lipid máu nên ăn với lượng vừa phải.

3. Sườn lợn

Phần thịt quen thuộc này dễ chế biến, cung cấp protein chất lượng cao, canxi, phốt pho và collagen. Đông y cho rằng sườn lợn có tác dụng giúp phục hồi thể lực, đặc biệt phù hợp với người lao động nhiều hoặc người lớn tuổi vào mùa lạnh.

Protein và collagen từ xương - sụn động vật, khi được nấu chín đúng cách như hầm hoặc ninh, có lợi cho xương khớp và mô liên kết.

Điểm cần lưu ý là sườn lợn vẫn chứa chất béo bão hòa. Ăn quá nhiều hoặc chế biến bằng cách chiên, nướng nhiều dầu mỡ có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu. Do đó, người nấu nên lọc bớt mỡ, ưu tiên hấp, ăn kèm rau củ.

Ba phần thịt lợn trên đều có ưu điểm dễ mua, giá hợp lý, dinh dưỡng thiết thực. Khi sử dụng với tần suất hợp lý, chế biến lành mạnh, dạ dày, tim, sườn lợn giúp dưỡng tỳ vị, bổ khí huyết, hỗ trợ tim mạch và nâng cao sức đề kháng.