Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, vitamin A có vai trò thiết yếu đối với thị lực, hệ miễn dịch, làn da và quá trình tăng trưởng, tái tạo tế bào. Việc thiếu vitamin A có thể dẫn đến khô mắt, suy giảm thị lực, giảm sức đề kháng và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh rằng việc đảm bảo đủ vitamin A trong khẩu phần ăn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt ở trẻ em và phụ nữ mang thai tại các khu vực thiếu dinh dưỡng.

Khoai lang thường được xem là thực phẩm giàu vitamin A: một củ khoai lang nướng cỡ nhỏ cung cấp khoảng 577 mcg vitamin A. Tuy nhiên, nhiều thực phẩm quen thuộc khác trong bữa ăn hằng ngày còn chứa hàm lượng vitamin A cao hơn đáng kể.

1. Gan

6.580 mcg vitamin A trong 80g gan bò áp chảo

Gan là thực phẩm có hàm lượng vitamin A cao nhất trong chế độ ăn thông thường, bao gồm gan gà, gan bò và gan cừu. Chỉ 80g gan đã cung cấp vượt xa nhu cầu vitamin A khuyến nghị mỗi ngày.

Ngoài vitamin A, gan bò còn là nguồn dồi dào protein, sắt và các vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B12 - cần thiết cho quá trình tạo máu và hoạt động của hệ thần kinh. Tuy nhiên, do hàm lượng vitamin A rất cao, các chuyên gia khuyến nghị mọi người chỉ nên ăn gan với tần suất vừa phải để tránh nguy cơ dư thừa vitamin A.

Cà rốt nổi tiếng là thực phẩm chứa nhiều vitamin A. Ảnh: Ban Mai

2. Cà rốt

665 mcg vitamin A trong 80g cà rốt nấu chín

Cà rốt là nguồn beta-carotene dồi dào - tiền vitamin A mà cơ thể có thể chuyển hóa khi cần thiết. Không chỉ hỗ trợ thị lực và sức khỏe làn da, cà rốt còn cung cấp chất xơ, kali, vitamin K1 và các chất chống oxy hóa.

Với hàm lượng calo thấp, cà rốt phù hợp cho người đang kiểm soát cân nặng hoặc theo đuổi chế độ ăn lành mạnh.

3. Cải xoong

943 mcg vitamin A trong 80g cải xoong nấu chín

Cải xoong là loại rau lá xanh giàu dưỡng chất, cung cấp vitamin A, vitamin C, vitamin K và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Bổ sung cải xoong thường xuyên có thể hỗ trợ sức khỏe mắt, tăng cường miễn dịch và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Ngoài ra, cải xoong còn giàu vitamin C - dưỡng chất giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn và tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, góp phần duy trì làn da và hệ mạch khỏe mạnh.

4. Cá ngừ

643 mcg vitamin A trong 80g cá ngừ vây xanh nấu chín

Cá ngừ là loại cá béo giàu dinh dưỡng, nổi bật với protein chất lượng cao và axit béo omega-3, có lợi cho tim mạch. Ngoài vitamin A, cá ngừ còn cung cấp vitamin B12, canxi, sắt và phốt pho, đồng thời ít carbohydrate và calo.