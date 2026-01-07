Sự việc tưởng chừng đơn giản lại dẫn đến một biến cố y khoa nghiêm trọng khiến bệnh nhân hôn mê sâu và phải trải qua 21 ngày cấp cứu liên tục để giành lại sự sống.

Theo thông tin từ bệnh viện, trong lúc uống trà sữa, ông Trương không may bị sặc, gây ho dữ dội. Ngay sau đó, ông xuất hiện các triệu chứng khó thở, mặt tím tái và nhanh chóng mất ý thức.

Kết quả thăm khám tại bệnh viện cho thấy tình trạng của ông Trương đặc biệt nghiêm trọng. Các bác sĩ phát hiện cả hai phổi của người bệnh đều có vùng thâm nhiễm diện rộng thể hiện tình trạng thiếu oxy trầm trọng. Đồng thời, bệnh nhân được chẩn đoán vỡ phình mạch máu não, kèm theo xuất huyết nội sọ và áp lực nội sọ tăng cao đột ngột. Đây là trường hợp đe dọa nghiêm trọng đến não bộ và hệ hô hấp - tuần hoàn.

Trà sữa trân châu không phải thức uống tốt cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Trước diễn biến nguy cấp, các y bác sĩ đã nhanh chóng triển khai một số biện pháp cấp cứu. Bước đầu tiên là tiến hành phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài làm giảm áp lực nội sọ, bảo vệ não bộ cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo SETN, sau phẫu thuật, tình trạng hô hấp của ông Trương vẫn không cải thiện. Bệnh nhân tiếp tục bị thiếu oxy nghiêm trọng và xuất hiện hội chứng suy hô hấp cấp. Trước tình huống này, bác sĩ phẫu thuật tim mạch - lồng ngực Hồ Gia Du đã quyết định kích hoạt phương án điều trị bằng ECMO (hệ thống oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) có chức năng tạm thời thay thế hoạt động của tim và phổi.

Sau 4 ngày điều trị, ông Trương đã có thể cai ECMO thành công. Đến ngày thứ 21 nằm viện, bệnh nhân tiếp tục cai được máy thở. Hiện tại, người đàn ông đã xuất viện và điều trị phục hồi chức năng.

Đại diện bệnh viện đánh giá đây là một trường hợp điển hình cho thấy các triệu chứng tưởng chừng đơn giản đôi khi lại che giấu những biến cố y khoa nghiêm trọng. Việc sặc và ho không phải là điều quá đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu sau khi sặc, ho, người bệnh rơi vào trạng thái hôn mê thì nhiều khả năng không còn là sặc thông thường mà có thể liên quan đến các sự cố nguy hiểm như vỡ phình mạch máu não hoặc xuất huyết não.

Phình mạch máu não thường là tổn thương khó phát hiện trước khi xảy ra vỡ. Do đó, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, người bệnh cần được đưa đến bệnh viện ngay để đánh giá và xử trí kịp thời. Các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm bao gồm đau đầu dữ dội đột ngột, rối loạn ý thức, nói không rõ, yếu liệt tay chân hoặc khó thở. Việc đi khám sớm và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc giành lại cơ hội sống cho người bệnh.