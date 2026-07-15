Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định về việc nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi đối với các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 gồm các ông: Hoàng Văn Trà, Nghiêm Phú Cường và Hoàng Trọng Hưng.

Ban Bí thư quyết định về việc nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi đối với các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 gồm các ông: Tô Duy Nghĩa, Hồ Minh Chiến, Võ Thái Nguyên và Nguyễn Văn Hội.

Để ghi nhận thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc và thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chuẩn bị, tổ chức phục vụ Đại hội 14 của Đảng, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho các thành viên, nguyên thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các ông Hoàng Trọng Hưng và Võ Thái Nguyên được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Còn ông Nguyễn Văn Hội và Hồ Minh Chiến được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ông Nghiêm Phú Cường và ông Lê Nguyễn Nam Ninh (Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương) được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao quyết định nghỉ hưu và tặng hoa chúc mừng các nguyên thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đã trao các quyết định, huân chương cho một số cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, các thành viên Ủy ban vừa nhận quyết định nghỉ hưu đều là những cán bộ được đào tạo, rèn luyện qua nhiều cương vị công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu kinh nghiệm thực tiễn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khách quan, công tâm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự phát triển của ngành Kiểm tra Đảng.

Trong suốt quá trình công tác, các cán bộ đã có nhiều đóng góp đối với hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, để lại nhiều dấu ấn trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương mong muốn sau khi nghỉ công tác, các cán bộ tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm của người cán bộ kiểm tra, luôn quan tâm, chia sẻ, đóng góp ý kiến xây dựng ngành Kiểm tra Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các thành viên, nguyên thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và ngành Kiểm tra Đảng nói riêng.

Thay mặt các nguyên thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà bày tỏ niềm vinh dự, xúc động trước sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng sự đoàn kết, hỗ trợ, đồng hành của tập thể Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Được công tác, cống hiến và trưởng thành trong ngành kiểm tra Đảng là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của mỗi cán bộ kiểm tra.

Ông Hoàng Văn Trà khẳng định, dù nghỉ công tác theo chế độ sẽ luôn giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng của người đảng viên, người cán bộ kiểm tra; tiếp tục nêu gương trong cuộc sống, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống, uy tín, hình ảnh của ngành Kiểm tra Đảng và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.