Ngày 3/12, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hai chủ phòng khám và một chi nhánh công ty phòng khám sản phụ khoa trên địa bàn.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Ngọc Như (nghề nghiệp bác sĩ), chủ phòng khám sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt 3 tại tổ dân phố Yên Bình, xã Đinh Văn Lâm Hà, bị xử phạt số tiền 89.850.000 đồng do vi phạm 8 hành vi.

Các vi phạm gồm: Người chịu trách nhiệm chuyên môn không có mặt tại cơ sở trong thời gian đăng ký hoạt động mà không ủy quyền; không báo cáo cơ quan nhà nước khi thay đổi người hành nghề; biển hiệu không đầy đủ thông tin; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn; không đảm bảo điều kiện hoạt động; không sử dụng trang bị phòng hộ; ghi sổ khám chữa bệnh không đầy đủ; bán thuốc cho người bệnh trái quy định.

Ngoài phạt tiền, chủ phòng khám này còn bị áp dụng các biện pháp bổ sung: Tước chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám chữa bệnh từ 2 đến 4,5 tháng, tương ứng với từng hành vi vi phạm.

Cũng với các hành vi vi phạm tương tự, bà Bùi Thị Thuý Nga (nghề nghiệp bác sĩ), chủ phòng khám sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt 2 tại xã Đức Trọng, bị xử phạt 89.850.000 đồng và bị áp dụng các biện pháp bổ sung như trên.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Chi nhánh Công ty TNHH Phòng khám sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt Basiha tại số 57 Trần Nhật Duật, phường Cam Ly - Đà Lạt, tổng số tiền 168.700.000 đồng.

Hành vi vi phạm gồm: Người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt mà không ủy quyền; thay đổi người hành nghề nhưng không báo cáo; biển hiệu thiếu thông tin bắt buộc; cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn; không đảm bảo điều kiện hoạt động; niêm yết giá dịch vụ không đầy đủ; không sử dụng trang bị phòng hộ; ghi sổ khám chữa bệnh không đầy đủ; tiêm chủng khi chưa công bố đủ điều kiện.

Chi nhánh này còn bị áp dụng các biện pháp bổ sung: Tước chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn 3 tháng, tước giấy phép hoạt động 3 tháng, tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng và đình chỉ toàn bộ hoạt động tiêm chủng 2 tháng.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các chủ phòng khám, đại diện chi nhánh công ty phòng khám nêu trên phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành; đồng thời mỗi ngày chậm nộp phạt sẽ bị tính thêm 0,05% trên tổng số tiền chưa nộp.