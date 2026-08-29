Nguyễn Lê Yến Nhi: Rời Gia Lai vào TPHCM theo đuổi ước mơ

Nguyễn Lê Yến Nhi là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Gia Lai). Khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt 30 điểm, Yến Nhi gần như không tin vào mắt mình.

Người đầu tiên em gọi điện báo tin là bố mẹ - những người luôn âm thầm đồng hành cùng con gái. Bố mẹ Yến Nhi đều là giáo viên THCS.

Trong hai năm đầu THPT, Yến Nhi học tại Trường THPT Nguyễn Trãi (Gia Lai) theo tổ hợp Toán - Lý. Đến lớp 12, nữ sinh quyết định chuyển vào TPHCM học nội trú và đổi sang tổ hợp Toán - Hóa - Sinh để tập trung thực hiện mục tiêu trở thành bác sĩ.

"Đó là quyết định khá mạo hiểm nhưng em muốn thử sức để theo đuổi ước mơ của mình", Yến Nhi chia sẻ.

Sống xa gia đình, nữ sinh phải tự lập hoàn toàn trong học tập và sinh hoạt. Lịch học bắt đầu từ 6h sáng đến 11h30, buổi chiều tiếp tục từ 13h đến 16h45, buổi tối tự học đến khoảng 21-22h.

Tuy nhiên, theo Yến Nhi, thành công không đến từ việc học quá nhiều mà từ việc học đúng cách. Nữ sinh luôn ưu tiên nắm thật chắc kiến thức trong sách giáo khoa, sau đó mới luyện đề để làm quen với các dạng bài và rèn kỹ năng.

Với kết quả 30 điểm khối B00, Yến Nhi trở thành tân sinh viên ngành Y khoa - Trường ĐH Y Dược TPHCM năm 2026.

Huỳnh Diễm My: Từ con nhà nông đến thủ khoa 30 điểm

Huỳnh Diễm My là cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ (xã Krông Pắc, Đắk Lắk).

Ngay từ lớp 10, Diễm My đã ước mơ trở thành bác sĩ nên tập trung học 3 môn Toán, Hóa, Sinh. Càng gần kỳ thi, nữ sinh càng dành nhiều thời gian ôn tập các môn trong tổ hợp B00.

Ba thủ khoa khối B00 toàn quốc cùng đạt 30/30 là tân sinh viên ngành Y khoa - ĐH Y Dược TPHCM.

Ngoài học từ sách giáo khoa, My còn chủ động học hỏi thêm từ thầy cô, bạn bè để củng cố kiến thức và kỹ năng làm bài.

Nói về học trò, ông Mai Quốc Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ, cho hay My là học sinh xuất sắc trong suốt 3 năm THPT, đồng thời đoạt giải Nhì học sinh giỏi môn Sinh học cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Không chỉ nổi bật về thành tích học tập, nữ sinh còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của trường, luôn hòa đồng và được bạn bè, thầy cô yêu quý.

Ông Mai Quốc Tuấn cho biết thêm, My có bố mẹ đều là nông dân. Nữ sinh từ lâu đã ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ.

Huỳnh Diễm My trở thành tân sinh viên ngành Y khoa - Trường ĐH Y Dược TPHCM năm 2026.

Đinh Ngọc Hải Lam: Học lý thuyết để chinh phục câu hỏi khó

Đinh Ngọc Hải Lam, cựu học sinh lớp 12B2, Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TPHCM), cũng là một trong những thủ khoa khối B00 đạt 30 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Phương pháp học của Hải Lam là nắm chắc lý thuyết trong sách giáo khoa trước khi mở rộng sang các dạng bài nâng cao. Theo nữ sinh, nền tảng kiến thức vững là yếu tố quyết định để xử lý tốt những câu hỏi khó.

Hải Lam theo học Y khoa tại Trường ĐH Y Dược TPHCM với mong muốn trở thành bác sĩ.

Các thủ khoa ngành của ĐH Y Dược TPHCM

Ngoài 3 thủ khoa khối B00 cùng đạt 30 điểm và lựa chọn ngành Y khoa, ĐH Y Dược TPHCM cũng công bố các thủ khoa ngành trong năm nay, bao gồm:

Lê Đức Minh Khang - thủ khoa ngành Răng Hàm Mặt với 29,75 điểm;

Trần Nguyễn Phương Thùy - thủ khoa ngành Dược học với 29,5 điểm;

Nguyễn An Phú - thủ khoa ngành Hóa dược với 28 điểm.

Thái Quốc Vinh - thủ khoa ngành Y học cổ truyền với 27,5 điểm;

Đàm Ngọc Lương - thủ khoa ngành Dinh dưỡng với 27,5 điểm;

Nguyễn Phạm Minh Uyên - thủ khoa ngành Tâm lý học với 26,75 điểm;

Hoàng Đình Quốc Dũng - thủ khoa ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học với 26,75 điểm.

Nguyễn Võ Hoàng Luân - thủ khoa ngành Điều dưỡng, chuyên ngành Gây mê hồi sức, với 26,25 điểm;

Vũ Bảo Trân - thủ khoa ngành Công nghệ Dược phẩm với 26 điểm;

Võ Thành Tấn - thủ khoa ngành Kỹ thuật hình ảnh y học với 25,75 điểm.

Nguyễn Trọng Ngạn - thủ khoa ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng với 25,5 điểm;

Nguyễn Trần Quốc Thống - thủ khoa ngành Kỹ thuật Phục hình răng với 25,25 điểm;

Trần Thị Phương Anh - thủ khoa ngành Điều dưỡng với 25,25 điểm.

Hoàng Xuân Tiến - thủ khoa ngành Y học dự phòng với 24,5 điểm;

Phan Hoàng Phước - thủ khoa ngành Y tế công cộng với 24,25 điểm;

Võ Thị Ngọc thủ khoa ngành Hộ sinh với 24,35 điểm;

Nguyễn Ngọc Thùy Dương thủ khoa ngành Công tác xã hội với 24 điểm.