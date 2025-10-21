Thận đảm nhiệm những chức năng quan trọng của cơ thể: lọc máu, loại bỏ chất thải và duy trì cân bằng khoáng chất, chất lỏng. Tuy nhiên, thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh, di truyền hay lạm dụng rượu bia có thể làm suy giảm chức năng này, dẫn đến bệnh thận mạn tính. Dưới đây là một số thực phẩm có thể giải độc, tăng cường chức năng của thận:

Dưa hấu giàu nước có nhiều tác dụng với cơ thể. Ảnh: Ban Mai

1. Dưa hấu

Theo Medical Dialogues, dưa hấu là loại trái cây mùa hè giàu nước, có tác dụng lợi tiểu tự nhiên giúp tăng lượng nước tiểu, hỗ trợ làm sạch hệ tiết niệu và giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong dưa hấu bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương oxy hóa.

2. Chanh

Axit citric trong chanh tăng bài tiết nước tiểu và giảm độ axit trong cơ thể, hỗ trợ duy trì môi trường kiềm, từ đó ngăn ngừa hình thành sỏi thận nhỏ. Vitamin C trong chanh cũng có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào thận khỏi gốc tự do. Uống nước chanh không đường hoặc thêm vào món ăn mỗi ngày có thể là lựa chọn tốt cho sức khỏe thận.

3. Tỏi

Theo Times of India, tỏi chứa nhiều hợp chất chống viêm và chống oxy hóa, bảo vệ tế bào thận khỏi viêm nhiễm và stress oxy hóa. Đồng thời, tỏi còn kích hoạt enzyme ở gan và thận, góp phần loại bỏ độc tố trong cơ thể. Việc dùng tỏi thường xuyên trong bữa ăn được cho là có thể hỗ trợ duy trì chức năng thận ổn định.

4. Dưa chuột

Với hàm lượng nước cao, dưa chuột có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, góp phần loại bỏ chất thải và giảm sưng phù quanh thận. Ngoài ra, do chứa ít kali, dưa chuột được xem là lựa chọn an toàn cho người có vấn đề về thận. Việc bổ sung dưa chuột trong salad hoặc dùng làm món ăn nhẹ giúp cơ thể duy trì độ ẩm và hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả.

5. Nghệ

Nghệ chứa curcumin - hoạt chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh, bảo vệ thận khỏi tổn thương do độc tố hoặc nhiễm trùng. Nghiên cứu đăng tải trên PubMed Central cho thấy curcumin có thể làm chậm tiến triển tổn thương thận nhờ tác dụng kép này. Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác chỉ ra rằng dùng curcumin liều cao có thể làm tăng oxalat niệu, dẫn đến nguy cơ sỏi thận. Vì vậy, nghệ nên được dùng ở mức gia vị, không nên bổ sung liều cao.

Những thực phẩm trên có thể hỗ trợ sức khỏe thận, song không thể thay thế chức năng lọc máu và thải độc tự nhiên của cơ quan này. Người mắc bệnh thận hoặc có vấn đề về thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn. Việc duy trì lối sống lành mạnh - bao gồm uống đủ nước, kiểm soát huyết áp, đường huyết, hạn chế muối và tránh thuốc gây hại cho thận - vẫn là biện pháp bảo vệ thận hiệu quả nhất.