Rạng sáng nay (13/11), Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất) cho biết trên địa bàn tỉnh Houaphan (Lào) vừa xảy ra một trận động đất.

Theo đó, vào lúc 23h26 ngày 12/11, một trận động đất có độ lớn 4,8 độ richter xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam tại địa phận xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa khoảng 5km. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Vị trí xảy ra động đất tại Lào. Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất.

Dù động đất ở gần Thanh Hóa song tại Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... người dân cũng cảm nhận được rung lắc.

Đêm 12/11, một số khu vực tại Hà Nội ghi nhận hiện tượng rung lắc nhẹ kéo dài vài giây, khiến nhiều người dân bất ngờ. Nhiều người cho biết khi đang nghỉ ngơi, họ bỗng cảm thấy giường và đồ đạc trong nhà rung lên, ban đầu tưởng là do chóng mặt hoặc hoa mắt.

Anh Nguyễn Văn Huy (phường Hồng Hà) cho biết, khoảng 23h30, cả nhà anh đang nằm thì bất ngờ thấy giường và người rung rung chừng 5-6 giây. Sau đó, chiếc dây chuyền anh Huy treo cạnh giường vẫn tiếp tục lắc qua lắc lại một lúc nữa.

“Ban đầu tôi tưởng mình hoa mắt, nhưng đồ đạc trong phòng cũng rung. Cả vợ và con tôi đều cảm nhận được rung động này nên chắc chắn là có chấn động thật”, anh nói thêm.

Chị Nguyễn Thu Hường (phường Hà Đông) cho hay: "Tôi đang nằm xem điện thoại thì thấy người và giường rung nhẹ. Ban đầu tôi tưởng do mệt, sau đó thấy hàng xóm cũng kể lại tương tự mới biết là có động đất”.

Anh Khánh (phường Thanh Xuân) cho biết đang ngồi xem tivi thì thấy màn hình và ly nước trên bàn rung nhẹ. “Lúc đầu tôi tưởng có xe tải lớn chạy qua, nhưng khi lên mạng thấy nhiều người nói cùng thời điểm cảm nhận rung lắc, tôi mới biết là động đất thật”, anh kể.

Anh Học (phường Từ Liêm), nói rằng anh cảm nhận được hai đợt rung liên tiếp, mỗi đợt chỉ vài giây nhưng khá rõ. “Cửa kính và đồ treo trên tường lắc nhẹ, trẻ con trong nhà hoảng sợ chạy sang phòng bố mẹ. Dù rung chấn không mạnh, nhưng đây là lần đầu tôi thấy hiện tượng này ở khu vực mình sinh sống”, anh chia sẻ.