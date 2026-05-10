Theo thông báo của Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất, trận động đất xảy ra lúc 19h52 phút 31 giây ngày 10/5 (giờ Hà Nội). Tâm chấn được xác định tại tọa độ khoảng 21.717 độ vĩ Bắc, 104.118 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Cơ quan chuyên môn đánh giá trận động đất có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0, ít khả năng gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, rung lắc vẫn được người dân tại nhiều khu vực ở Sơn La cảm nhận rõ trong vài giây.

Theo ghi nhận từ người dân địa phương, thời điểm xảy ra động đất xuất hiện tiếng động lớn kèm rung lắc mạnh khiến cửa kính, đồ đạc trong nhà rung lên. Một số người hoảng hốt chạy ra ngoài vì lo ngại dư chấn tiếp tục xảy ra.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất này.